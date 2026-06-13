Rüşveti hak bilenlerin yanında yer aldı: Selda Bağcan'a 'yuh yuh'
Türkiye Sanatçılar Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde devam eden "mutlak butlan" tartışmalarına dahil olan Selda Bağcan ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.
Türkiye Sanatçılar Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde devam eden "mutlak butlan" tartışmalarına dahil olan Selda Bağcan ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.
Selda Bağcan geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaparak CHP'deki mutlak butlan kararına müdahil olmuştu. Bağcan yaptığı paylaşımda,"Butlanla gelen mevcut CHP Merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ve siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na yasak getirmişti.
Türkiye Sanatçılar Birliği ise Selda Bağcan'ın siyasi tartışmalarına girmesine tepki gösterdi ve sanatçıya bazı sorular getirdi. İşte yapılan o açıklama:
Son günlerde Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Sabahat Akkiraz ve Onur Akın gibi değerli sanatçılarımızın, CHP içindeki yönetim değişimleri ve "mutlak butlan" tartışmaları bağlamında aldıkları tutumları dikkatle izliyoruz. Elbette her sanatçı, kendi eserinin nerede ve kimler tarafından kullanılacağı konusunda söz sahibidir. Ancak bizleri asıl düşündüren; bu tavrın ardında yatan görünmez savrulma ve sanatın asli görevinden uzaklaşılmasıdır.
Sanatçı; çağının tanığı, toplumun vicdanı ve hakikatin sarsılmaz savunucusudur. Gerçek sanat, popüler rüzgarlara kapılmayı veya salt belli bir kitlenin alkışını kaybetmeme kaygısını reddeder. Bugün "muhalif olma" refleksinin, aydınları nasıl kör edici bir tarafgirliğe sürüklediğini ve daha da acısı, derin bir yozlaşmaya nasıl bilmeyerek siper edildiğini görmekteyiz. Üzülerek görüyoruz ki; eserlerini bir siyasi anlayıştan esirgemeyi "demokratik bir duruş" olarak sunan sanatçılarımız, destek verdikleri diğer anlayışın içindeki derin rüşvet ve çürüme batağına gözlerini kapatmaktadırlar. Yıllarca meydanlarda, milyonların önünde bu dizelere nefes olan, haksızlığa ve talana karşı "Yuh Yuh" diyen Selda Bağcan'a en içten saygılarımızla sormak isteriz:
"Rüşveti hak bilenler", kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapanlar, sırf sizin "muhalif" cephenizde yer alıyor diye, "yuh"ları rafa mi kaldıracaksınız? Mahzuni'nin o asil İsyanını, halkın umutlarını kendi çıkarları ve Batı merkezli senaryolar için harcayanların üzerine dile getirmeye devam edebilecek misiniz? Türkiye Sanatçılar Birliği olarak eserlerinizi kimin kullanıp kullanmayacağına karar verirken gösterdiğiniz hassasiyeti, o eserlerin ruhunu oluşturan "bağımsızlık, namus ve dürüstlük" kavramlarına sahip çıkarken de göstermenizi bekliyoruz.
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