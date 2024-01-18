Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Fiyatların çok da düşük olmadığını, normal seviyelerde olduğunu dile getiren Çağlar, “Yerine göre fiyat ve dükkanlar değişiyordu. Denize sıfır yerlerin fiyatları hala düşük değil. Ama diğer yerlerde bir nebzede olsa düşüş oldu. Yüzde 10-15 arası bir gerileme oldu. Yani normal seviyesine geldi. Bundan sonra düşer mi? Düşmez. Enflasyona göre normal seviyelerde devam eder. Yıllardır esnaflık yapıyorum, iki üç yıldır olan bir fiyat ömrümde görmedim. Böyle bir fiyat yoktu zaten. Bu tamamen pandemi döneminde olmasından dolayı insanların birazcık fırsatçılığından dolayı, birazcık Rusya Savaşı'ndan, birazcık Antalya'mıza çok fazla göçten dolayı, talebin çok fazlasından dolayı fiyatları tabiri caizse şişirdiler.