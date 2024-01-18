  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'TÜVTÜRK'ten araç sahiplerini sarsacak karar! Araç muayenesindeki o araçlar trafikten atılacak

Samsun'da bilboardları gören şaşırıyor! “Gördüğün yerde yok et”

Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

O kulüp duyurdu! Duyan önce şaşırdı ve sonra ise: Taklacı’dan büyük ters köşe…

Kuş cennetinin suyu çekilince ortaya çıktı! Görenler ne olduğunu anlayamadı

Tam liste - İşte AK Parti'nin belediye başkan adayları

Doblo'ya binen Tuğba Ünsal sebebini açıkladı! Duyan önce şaşırdı, sonra 'helal olsun' dedi

Tamı tamına 17 milyon euro! Yok böyle bir rakam! Yazıktır günahtır yahu... Büyük şok! Olmayınca olmuyor...

O ülkeden flaş adım! Kendi yıldızlarını bıraktılar ve eski yıldız görücüye çıktı! Suudi Arabistan olmadı ve...
Ekonomi
9
Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

2024-01-18 16:31:02
Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Rusların ayrılmaya başladığı Antalya'da balon resmen patladı. Gelişmeyi Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar duyurdu.

#1
Foto - Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Pandemi krizinin ardından konut sıkıntısı yaşanan turizm kenti Antalya’da, Rusya-Ukrayna savaşı ve depremin ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki konut ve işyerlerinde fiyatlar astronomik olarak yükseldi. Konutların fiyatları normal değerinden 10 katın üzerinde yükselirken, bu artış iş yerleri kiralarına da yansıdı.

#2
Foto - Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Göçün durması gelenlerin geri dönmesiyle birlikte Antalya’da konutların yanında, iş yeri fiyatlarındaki yükseliş durdu ve kısmi de olsa gerileme yaşandı. Kent merkezinde irili ufaklı birçok dükkanın camlarında kiralık yada satılık yazılarının olduğu görüldü.

#3
Foto - Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, sektördeki son durumu ve kiralık iş yerlerindeki son durum hakkında bilgiler verdi.

#4
Foto - Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Pandemiden sonra Rusya-Ukrayna savaşının çıktığını ve onun ardından Antalya’ya ciddi oranda göç geldiğini hatırlatan Çağlar, “Bu göçle gelen oturmanın yanında esnaflık da yapmaya başladı. Bununla birlikte dükkan, ofis ve ev çok azaldı. insanlar bu azalmadan dolayı fiyatlar aşırı derecede arttı. Pandemide duran inşaatlar yeniden başladı, Rusya Ukrayna Savaşı normale dönünce gelenlerden çoğunluğu memleketlerine dönmeye başladı.

#5
Foto - Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Bu arada da ofisler ve evler boşalmaya başladı. Şu anda Antalya'da ofis ve kiralık ev bulabiliyoruz. Bir zaman önce kiralık ev de bulamıyor ofis de bulamıyorduk. Bu çoğalmayla birlikte fiyatlar normal seviyelerine geldi. Bu öncekinden zaten çok yüksekti, balondu bunlar. Bulunmadığı için karaborsa gibi oldu. Fiyatlar insanları yüksek tuttu. Şimdi boşalınca kiracı bulamayınca fiyatlar normal seviyesine geldi” diye konuştu.

#6
Foto - Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Fiyatların çok da düşük olmadığını, normal seviyelerde olduğunu dile getiren Çağlar, “Yerine göre fiyat ve dükkanlar değişiyordu. Denize sıfır yerlerin fiyatları hala düşük değil. Ama diğer yerlerde bir nebzede olsa düşüş oldu. Yüzde 10-15 arası bir gerileme oldu. Yani normal seviyesine geldi. Bundan sonra düşer mi? Düşmez. Enflasyona göre normal seviyelerde devam eder. Yıllardır esnaflık yapıyorum, iki üç yıldır olan bir fiyat ömrümde görmedim. Böyle bir fiyat yoktu zaten. Bu tamamen pandemi döneminde olmasından dolayı insanların birazcık fırsatçılığından dolayı, birazcık Rusya Savaşı'ndan, birazcık Antalya'mıza çok fazla göçten dolayı, talebin çok fazlasından dolayı fiyatları tabiri caizse şişirdiler.

#7
Foto - Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Ama şimdi ne oldu? Düştü. O dönemde ev fiyatlarının balın gibi şiştiğini söyledim. Evlerdeki gibi dükkan fiyatlarındaki balonda patladı, normal seviyesine geldi.

#8
Foto - Ruslar Türkiye'nin o kentini terk etmeye başlamıştı! Balon patladı

Fiyat olması gereken yere geldi. Bugün 10 binden 250 bin liraya kadar yerine büyüklüğüne göre fiyatlar var. Bu şekilde fiyatlar devam edecektir diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Dünya ajansları
Dünya

Dünya ajansları "son dakika" geçti! ABD, Türkiye sınırında vuruldu

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde ABD güçlerinin konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenledi.

İstanbul'da toprak kayması! 2 bina tahliye edildi
Yerel

İstanbul'da toprak kayması! 2 bina tahliye edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yapımı süren bir inşaatın temelinde gerçekleştirilen hafriyat çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. ..
Adeta yağmur gibi yağdı! Rus T-90 tankı böyle vuruldu
Dünya

Adeta yağmur gibi yağdı! Rus T-90 tankı böyle vuruldu

Ukrayna ordusuna ait Bradley tipi zırhlı aracın, Rus T-90 tankını hedef aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Yumrukçu tahliye oldu, teğmenler hiç tutuklanmadı
Gündem

Yumrukçu tahliye oldu, teğmenler hiç tutuklanmadı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Yumrukçu tahliye oldu, teğmenler hiç tutuklanmadı" başlıklı yazı..
İsrail'den Türk devine alçak tehdit: Mahkum olursunuz

İsrail'den Türk devine alçak tehdit: Mahkum olursunuz
Bir ilimizde daha petrol heyecanı! Yerin altından fışkırmasına kesin gözüyle bakılıyor... Miktarı bile açıklandı

Bir ilimizde daha petrol heyecanı! Yerin altından fışkırmasına kesin gözüyle bakılıyor... Miktarı bile açıklandı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23