O kentimiz Rus turistler için Antalya'ya alternatif oldu! Hiç hesapta olmayan şehri Ruslar keşfetti

Yeni otel konseptlerinin tartışmalı olduğu belirtildi. Antalya’nın cazibesinin büyük ölçüde “her şey dahil” sistemine borçlu olduğu ifade edildi. Bölgede halihazırda Ulu Resort, Olbios ve Elite World otellerinin bu modele geçtiği, Variyet Grubu ve Marriott’un Tisan projesinin de “her şey dahil” planladığı aktarıldı. Orhan Sancar, Mersin’in çoğu otelinin BB (kahvaltı) ve HB (yarım pansiyon) sistemine göre çalışmasının planlandığını, “her şey dahil” modelinin yalnızca sınırlı sayıda otel için alternatif olarak sunulduğunu söyledi. Sancar, “Her şey dahil Mersin’in yerel dokusunu öldürür” dedi. Mersin’in güçlü gastronomisi de öne çıktı. Tarsus kebabı, tantuni, Mersin burması ve fındıklı macun gibi yöresel lezzetlerin turistler için önemli çekim unsuru olduğu belirtildi. Ayrıca Mersin’in coğrafi konumunun, bölgenin Kapadokya’yı da içeren kültür ve tur paketlerine entegre edilebilmesine imkân sağladığı bildirildi.