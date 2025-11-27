O kentimiz Rus turistler için Antalya'ya alternatif oldu! Hiç hesapta olmayan şehri Ruslar keşfetti

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalya'ya yeni bir alternatif tatil destinasyonu ortaya çıktı. 1 milyon Rus turistin kente akın etmesi bekleniyor.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Türkiye’de “her şey dahil” modelinin geleceği tartışılırken, Mersin’in yeni yatırımlar ve altyapıyla Rus turistler için Antalya’ya alternatif bir destinasyon hâline geldiği belirtiliyor. Kentin turizmde nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda sektör uzmanları farklı görüşler dile getirdi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) bültenine konuşan Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, kentte turizm lisanslı 43 bin yataklı 610 tesis bulunduğunu; 28 tesisin ise inşa hâlinde olduğunu açıkladı. 2025’in ilk 10 ayında Mersin’i bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2,1 milyon turistin ziyaret ettiği bildirildi. Doğanay, otellerin doluluk oranlarının yıl boyunca yüzde 25 yükseldiğini de aktardı.

Doğanay, kentin 2025 sonunda 2,5 milyon, 2027’de ise 5 milyon turist ağırlamayı hedeflediğini söyledi. Bu turistlerin en az ’sinin Rus ziyaretçilerden oluşacağı, yani yaklaşık 1 milyon kişinin Mersin’i tercih edeceği tahmin edildi. Karşılaştırma için Antalya’nın ocak–ekim döneminde 4 milyon Rus turist ağırladığı belirtildi.

Mersin’in iklimi sekiz ay boyunca deniz turizmine imkân verdi. Bölgedeki Akkuyu Nükleer Santrali nedeniyle 5–5,5 bin kişilik bir Rusça konuşan nüfusun sürekli yaşadığı bildirildi. Bu durumun, hem bölgeyi daha tanıdık hâle getirdiği hem de Moskova’dan haftada üç sefer yapılan Aeroflot uçuşlarıyla ulaşımı kolaylaştırdığı aktarıldı.

PEGAS Touristik’in Rusya ve BDT Koordinatörü Orhan Sancar, Mersin’in Antalya ve Alanya’dan önce turizme açılmış bir bölge olduğunu belirtti. Sancar, yeni havalimanının açılması ve devlet desteğiyle kentte beş ila on yıl içinde büyük bir ivme yakalanabileceğini söyledi. Ancak bazı sektör temsilcileri, kentin popüler hale gelip gelmeyeceği konusunda “zaman gösterecek” yorumunu yaptı. Kentte turizm yatırımlarının hızla sürdüğü kaydedildi. Doğanay, yatırımcıların belirlenen özel bölgelerde turistik tesis inşa etmek üzere 49 yıllığına ücretsiz arsa kiralayabildiğini açıkladı. Bu bölgelerden bazıları deniz turizmi, bazıları da dağ, sağlık ve kış turizmine ayrılmıştı. İki büyük projede Rus yatırımcıların yer aldığı, isimlerinin açıklanmadığı bildirildi. Ayrıca Özaltın Holding’in bağlı olduğu Gloria Hotels & Resorts ve Marriott’un Tisan Yarımadası’nda beş yıldızlı otel yatırımı yaptığı ifade edildi.

Yeni otel konseptlerinin tartışmalı olduğu belirtildi. Antalya’nın cazibesinin büyük ölçüde “her şey dahil” sistemine borçlu olduğu ifade edildi. Bölgede halihazırda Ulu Resort, Olbios ve Elite World otellerinin bu modele geçtiği, Variyet Grubu ve Marriott’un Tisan projesinin de “her şey dahil” planladığı aktarıldı. Orhan Sancar, Mersin’in çoğu otelinin BB (kahvaltı) ve HB (yarım pansiyon) sistemine göre çalışmasının planlandığını, “her şey dahil” modelinin yalnızca sınırlı sayıda otel için alternatif olarak sunulduğunu söyledi. Sancar, “Her şey dahil Mersin’in yerel dokusunu öldürür” dedi. Mersin’in güçlü gastronomisi de öne çıktı. Tarsus kebabı, tantuni, Mersin burması ve fındıklı macun gibi yöresel lezzetlerin turistler için önemli çekim unsuru olduğu belirtildi. Ayrıca Mersin’in coğrafi konumunun, bölgenin Kapadokya’yı da içeren kültür ve tur paketlerine entegre edilebilmesine imkân sağladığı bildirildi.

