Rus oligarklar tek tek ortadan kaldırılıyor! Kurbağa zehri de var

MELNİKOV'UN VE AİLESİNİN ÖLÜMÜNDE RUS İSTİHBARATI İDDİASI Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 1 ay sonra Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde faaliyet gösteren MedStom adlı tıbbi malzeme üreten şirketin 43 yaşındaki sahibi Valisiy Melnikov’un, 41 yaşındaki karısı, 10 ve 4 yaşındaki çocuklarını öldürdükten sonra intihar ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıl 2 milyon rubleden fazla (208 milyon dolar) net karla Rusya’nın en büyük şirketlerinden biri olan MedStom’un sahibi Valisiy Melnikov’un alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanmadığı, sessiz ve sakin bir hayat sürdüğü ifade edildi. Valisiy Melnikov’un, Nijniy Novgorod kentindeki Rus zenginler için inşa edilen bir sokakta bulunan evinde, önce karısı ve çocuklarını silah ve bıçakla öldürdüğü ardından da silahıyla intihar ettiği açıklandı. Ancak, bu ölüm ile ilgili hem Rus hem de dünya basını olayın basit bir cinnet ve intihar olayı olmadığını iddia ederek intiharın arkasında Rus istihbaratı olduğunu iddia etti. RUS OLİGARK, İNGİLTERE'DE ÖLÜ BULUNDU Batılı ülkelerin Rusya’ya ve Rus iş insanlarına yönelik ekonomik yaptırımları devam ederken 2000’li yılların başından beri İngiltere’de yaşayan Ukrayna doğumlu petrol ve doğalgaz zengini Rus oligark Mikhail Watford’un, Surrey kentindeki evinde kendisini astığı kaydedildi. İngiliz polisinin, petrol rafinerisi ve doğal gaz şirketi sahibi Watford’un ölümünü “Şüpheli ölüm” olarak tanımladığı aktarıldı. Ancak, büyük bir servet sahibi olan Watford’un kesin ölüm nedeniyle ilgili daha sonra herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iktidarının hemen başlarında servetine servet katan Watford’un ölümünün arkasından birçok spekülasyon ortaya atıldı.