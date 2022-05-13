2022-05-13 07:36:25 Rus oligarklar tek tek ortadan kaldırılıyor! Kurbağa zehri de var
Rusya’nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ülkede hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bir kriz yaşanıyor. Saldırıların ardından batılı devletler başta olmak üzere dünya genelinde Rusya’ya yönelik yaptırım kararları alırken çok sayıda Rus oligarkın ölümleri büyük şüphe uyandırıyor. Hayatını kaybeden oligarklar, Rusya’nın petrol ve doğal gaz sektöründe yer alan isimler olmasıyla dikkat çekiyor. ŞÜPHELİ ÖLÜMLER SAVAŞLA İLİŞKİLENDİRİLDİ İntihar eden veya öldürülen bazı Rus oligarklar Kremlin’e yakınlığıyla tanınıyor. Ölen birçok oligarkın, birbiriyle ilişkili enerji şirketlerinin yöneticisi olması hem Rus basınında hem de dünya kamuoyunda Rus oligarkların ölümlerine yönelik şüpheleri arttırıyor. "UKRAYNA SAVAŞI İŞ DÜNYASINDA BASKI OLUŞTURDU" İHA'nın haberine göre; Avrupa Psikoterapistler Derneği üyesi Rus doktor Ekaterina Trofimova, Rus oligarkların birçoğunun Rus enerji şirketlerinde görev yapmasına dikkat çekti. Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında en çok enerji firmalarında ve iş dünyasında baskı oluşturduğunu hatırlatan Trofimova, “Bir insanın yaşadığı en yoğun streslerden biri, hiçbir şeyi etkileyemeyeceğimiz bir durumla karşılaştığımızda yaşadığımız strestir. Bir çaresizlik duygusu var. Ve sonra insanlar enerjilerini ve aktivitelerini doğrudan kendi güçlerinde olana yönlendirirler. Ve değiştirilmesi gerekmeyen şeyleri değiştirmeye çalışırlar“ dedi. İNTİHAR İDDİASI Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta başlattığı askeri operasyonların hemen öncesinde ilk ölüm haberi Rus petrol şirketi Gazprom’un üst düzey yöneticisi Leonid Şulman’dan geldi. 60 yaşındaki Şulman’ın Leninsky Bölgesi’ndeki 500 bin dolarlık 3 katlı yazlığının bir odasında intihar ettiği açıklandı. Şulman’ın evinde bulunan notta Şulman’ın bacağındaki ağrıdan nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattığı ifade edildi. Şulman’ın 1 yıl önce karısından ayrıldığı, çocuğu ve ailesiyle ayrı bir yaşam sürdüğü kaydedildi.