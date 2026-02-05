Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

Bu süre zarfında da el değiştiren şirket, 2017 yılında Rusya’nın en zengin isimlerinden Aleksandre Lutsenko tarafından 34 milyon dolara satın alındı. Altınyağ’ın ismi de bu süreçle birlikte Yakamoz Yağ olarak değişti. Türkiye’nin işte bu dev markası şimdilerde yine el değiştiriyor. Rus oligarka ait Sodruzhestvo olarak da bilinen Sadro Grubu, eski adı Altınyağ olan Yakamoz Yağ’ı satma kararı aldı. Rus milyarderin İzmir’deki bu dev şirketi satın alan ise son yıllarda yaptığı satın alımlarla adını duyuran Bursalı Matlı Holding oldu.