  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız BYD için 'inşallah doğru değildir' dedirten Türkiye iddiası Beyin nöronlarının ekmeği resmen! 22 yıl araştırıldı ve ortaya çıktı! Bakan Göktaş duyurdu: 65 yaş ve engelli aylığı alanlara müjde Deneyince farkını göreceksiniz! Haşlanmış mısırı lokum gibi yumuşak yapmanın sırrı Altını ciğeri gibi bilen Filiz Eryılmaz cuma gününü işaret etti: Bu seviyenin altına inerse çakılacak, sakın hazırlıksız yakalanma Raflardan eksik olmazdı! Ünlü dondurma markası iflasın eşiğinde Ani kararla bunu önerdiler: Tüm taraftarlar bunu konuşuyor resmen: Şok edici gelişme TMSF’ye devredilmişti! Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

Serveti 2,5 milyar dola bulduğu düşünülenoligark Aleksandre Lutsenko, İzmirli Yakamoz Yağ'ı yatırımından çekildi. Yerine geçen şirket dikkat çekti.

#1
Foto - Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberi şu şekilde: Türkiye’nin en köklü gıda markalarından biri Altınyağ Kombinaları… Kurulduğu 1961 yılından bu yana sürekli el değiştiren bir marka. İzmir’in köklü sanayicileri Egeli, Denizli’den Özsoy, Söke’den Tuntaş ve Başer, Nazilli’den Kutsallar, İzmir’den de Kaya ailelerinin ortaklığında kurulan Altınyağ, 2001’de İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girmiş, 2002’de Koçbank tarafından 1 milyon 592 bin dolarlık kredi alacağı için ihtiyati haciz kararı uygulanmıştı.

#2
Foto - Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

Bu süre zarfında da el değiştiren şirket, 2017 yılında Rusya’nın en zengin isimlerinden Aleksandre Lutsenko tarafından 34 milyon dolara satın alındı. Altınyağ’ın ismi de bu süreçle birlikte Yakamoz Yağ olarak değişti.

#3
Foto - Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

Bu süre zarfında da el değiştiren şirket, 2017 yılında Rusya’nın en zengin isimlerinden Aleksandre Lutsenko tarafından 34 milyon dolara satın alındı. Altınyağ’ın ismi de bu süreçle birlikte Yakamoz Yağ olarak değişti. Türkiye’nin işte bu dev markası şimdilerde yine el değiştiriyor. Rus oligarka ait Sodruzhestvo olarak da bilinen Sadro Grubu, eski adı Altınyağ olan Yakamoz Yağ’ı satma kararı aldı. Rus milyarderin İzmir’deki bu dev şirketi satın alan ise son yıllarda yaptığı satın alımlarla adını duyuran Bursalı Matlı Holding oldu.

#4
Foto - Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

Dünya gazetesinde ilk kez duyurduğum haberlerde Matlı Grubu, 4 yıl önce Türkiye’nin en önemli süt ürünleri markası Yörsan’ı, 3 yıl önce de beyaz et devi Keskinoğlu’nu bünyesine katmıştı. Bursalı Matlı Holding şimdi de, geçmişi 65 yıla dayanan Yakamoz’un tamamını almak için anlaştı.

#5
Foto - Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

İzmir’deki Atatürk OSB’de üretim yapan, soya fasulyesi, ayçiçeği, kanola, keten ve aspir tohumu gibi çeşitli tohumlar işleyen Yakamoz’u satma kararı alan Aleksander Lutsenko, eski bir Sovyet subayı. Eşi Natalia ile birlikte 1994 yılında Sodrugestvo Grubu'nu kuran Lutsenko, Kremlin rejimiyle de oldukça yakın.

#6
Foto - Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

Lutsenko’nun şirketleri soya fasulyesi ve yağlı tohum işleme, balık unu ve kompozit hayvansal protein karışımı üretimi yapıyor ve mısır glüteni ve lizin ithal ediyor. Grubun, Baltık Denizi'ndeki Rusya’nın Avrupa’daki tek toprağı olan Kaliningrad limanında kendi terminalleri bulunuyor.

#7
Foto - Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu

Rusya, Brezilya ve Danimarka'da demiryolu vagonu stokları ve işleme tesisleri olan şirket, 2012 yılında Sodruzhestvo'nun yüzde 10'unu 2 milyar dolarlık bir değerlemeyle Japon firması Mitsui & Co.'ya sattı. Hisseleri 2016'da geri aldı. Dünyanın en zengin 2000 iş insanı arasında yer alan Lutsenko’nun 2.5 milyar dolar serveti var.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!
Dünya

O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!

Somaliland'ın bölgedeki yer altı kaynaklarını İsrail'e açacağı bir ticari anlaşma arayışında olduğu bildirildi.
Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı
Dünya

Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin akıbeti belirsizliğe sürüklenirken, Arap ülkelerinden gelen yoğun diplomatik baskının ardından..
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

İran'da on binden fazla kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Tanıkların, insan hakları örgüt..
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da ar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23