Rus milyarder ani kararla Türkiye'deki şirketini satıp çekildi! Yerine geçen şirket olay oldu
Serveti 2,5 milyar dola bulduğu düşünülenoligark Aleksandre Lutsenko, İzmirli Yakamoz Yağ'ı yatırımından çekildi. Yerine geçen şirket dikkat çekti.
Serveti 2,5 milyar dola bulduğu düşünülenoligark Aleksandre Lutsenko, İzmirli Yakamoz Yağ'ı yatırımından çekildi. Yerine geçen şirket dikkat çekti.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberi şu şekilde: Türkiye’nin en köklü gıda markalarından biri Altınyağ Kombinaları… Kurulduğu 1961 yılından bu yana sürekli el değiştiren bir marka. İzmir’in köklü sanayicileri Egeli, Denizli’den Özsoy, Söke’den Tuntaş ve Başer, Nazilli’den Kutsallar, İzmir’den de Kaya ailelerinin ortaklığında kurulan Altınyağ, 2001’de İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girmiş, 2002’de Koçbank tarafından 1 milyon 592 bin dolarlık kredi alacağı için ihtiyati haciz kararı uygulanmıştı.
Bu süre zarfında da el değiştiren şirket, 2017 yılında Rusya’nın en zengin isimlerinden Aleksandre Lutsenko tarafından 34 milyon dolara satın alındı. Altınyağ’ın ismi de bu süreçle birlikte Yakamoz Yağ olarak değişti.
Bu süre zarfında da el değiştiren şirket, 2017 yılında Rusya’nın en zengin isimlerinden Aleksandre Lutsenko tarafından 34 milyon dolara satın alındı. Altınyağ’ın ismi de bu süreçle birlikte Yakamoz Yağ olarak değişti. Türkiye’nin işte bu dev markası şimdilerde yine el değiştiriyor. Rus oligarka ait Sodruzhestvo olarak da bilinen Sadro Grubu, eski adı Altınyağ olan Yakamoz Yağ’ı satma kararı aldı. Rus milyarderin İzmir’deki bu dev şirketi satın alan ise son yıllarda yaptığı satın alımlarla adını duyuran Bursalı Matlı Holding oldu.
Dünya gazetesinde ilk kez duyurduğum haberlerde Matlı Grubu, 4 yıl önce Türkiye’nin en önemli süt ürünleri markası Yörsan’ı, 3 yıl önce de beyaz et devi Keskinoğlu’nu bünyesine katmıştı. Bursalı Matlı Holding şimdi de, geçmişi 65 yıla dayanan Yakamoz’un tamamını almak için anlaştı.
İzmir’deki Atatürk OSB’de üretim yapan, soya fasulyesi, ayçiçeği, kanola, keten ve aspir tohumu gibi çeşitli tohumlar işleyen Yakamoz’u satma kararı alan Aleksander Lutsenko, eski bir Sovyet subayı. Eşi Natalia ile birlikte 1994 yılında Sodrugestvo Grubu'nu kuran Lutsenko, Kremlin rejimiyle de oldukça yakın.
Lutsenko’nun şirketleri soya fasulyesi ve yağlı tohum işleme, balık unu ve kompozit hayvansal protein karışımı üretimi yapıyor ve mısır glüteni ve lizin ithal ediyor. Grubun, Baltık Denizi'ndeki Rusya’nın Avrupa’daki tek toprağı olan Kaliningrad limanında kendi terminalleri bulunuyor.
Rusya, Brezilya ve Danimarka'da demiryolu vagonu stokları ve işleme tesisleri olan şirket, 2012 yılında Sodruzhestvo'nun yüzde 10'unu 2 milyar dolarlık bir değerlemeyle Japon firması Mitsui & Co.'ya sattı. Hisseleri 2016'da geri aldı. Dünyanın en zengin 2000 iş insanı arasında yer alan Lutsenko’nun 2.5 milyar dolar serveti var.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23