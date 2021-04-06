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Yaşam
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Ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük

2021-04-06 19:36:02
Ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük

Zonguldak'ta, maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında bir kişi göçük altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında bir kişi göçük altında kaldı.

#2
Foto - Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre maden ocaklarından gelen işçilerin de yardımıyla işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevre maden ocaklarından gelen işçilerin de yardımıyla işçiyi bulunduğu yerden çıkardı.

#3
Foto - İsmi henüz öğrenilemeyen işçi, hastaneye kaldırıldı.

İsmi henüz öğrenilemeyen işçi, hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Öte yandan olayı haber alarak maden ocağına gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan olayı haber alarak maden ocağına gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirdi.

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