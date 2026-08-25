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Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

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Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

Bursa’da taksi ve servisler için ihale usulüyle verilen çalışma ruhsatlarında değişikliğe gidilecek. Yeni uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih belli oldu.

#1
Foto - Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

Bursa’da taksi ve servisler için ihale usülü verilen çalışma ruhsatlarında değişikliğe gidilecek. Yeni uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih belli oldu.

#2
Foto - Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

Bursa’da taksi ve servis işletmecilerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Danıştay’ın verdiği kararın ardından, bazı ticari araç plakalarına ait çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi için süreç başlatıldı. Ruhsatların 31 Ocak 2027 tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, bu plakalar üzerinden faaliyet gösteren araçların trafiğe çıkamayacağı belirtildi.

#3
Foto - Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

Bursa’da yüzlerce işletmeciyi ilgilendiren süreç, 2016 yılından sonra yapılan ihalelerle satılan ticari araç plakalarına ilişkin yargı kararlarının ardından gündeme geldi. UKOME kararları doğrultusunda bazı taksi ve servis plakalarının iptal edilmesi kararlaştırılırken, halen kullanılan plakalar için de yeni bir dönem başlayacak.

#4
Foto - Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

566 PLAKANIN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLECEK Ekonomim’de yer alan habere göre, davalara konu olan plakalar için ihale bedellerinin maliklerine geri ödenmesine yönelik çalışma yapılacak. Ödemeye esas tutarların 2027 yılının ocak ayında gerçekleştirilecek Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında belirlenmesi ve ödeme sürecinin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesi uygun bulundu.

#5
Foto - Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

Türkiye Noterler Birliği tarafından iletilen görüş yazısı doğrultusunda, araç sahiplerinin noterliklere şahsen başvurarak plakaların sicilden silinmesi işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek. Malikler, silme işleminin yapıldığını gösteren noter belgeleriyle belediye veznelerine başvurabilecek.

#6
Foto - Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

ÖDEME VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER MECLİSTE BELİRLENECEK Bu başvuruların ardından bedellerin belirlenmesi ve ödenmesiyle birlikte, ödeme dışında uygulanabilecek alternatif çözüm yolları konusunda da Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisine görüş sunulmasının uygun olduğuna karar verildi. Bursa’da plaka fiyatlarının 10 milyon lira seviyelerinde bulunduğu belirtilirken, kararın halen faaliyette bulunan ticari araçları da doğrudan etkileyeceği ifade edildi.

#7
Foto - Ruhsatlar iptal edilecek: Taksi ve servisler için yeni düzenleme!

543 SERVİS, 23 TAKSİ PLAKASI SİLİNECEK Halen faaliyette olan 543 servis ve 23 taksi plakası iptal edilecek. Böylece toplam 566 plakanın sicilden silinmesi ve bu plakaların maliklerine bedellerinin ödenmesi planlanıyor. Çalışma ruhsatlarının 31 Ocak 2027 itibarıyla geçersiz hale gelmesi nedeniyle, söz konusu plakalarla faaliyet gösteren araçların bu tarihten sonra trafiğe çıkması mümkün olmayacak./ kaynak: mynet

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