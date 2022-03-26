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Ronaldo'dan Müslüman ülkede 430 milyon dolarlık yatırım!

2022-03-26 10:34:59
Ronaldo'dan Müslüman ülkede 430 milyon dolarlık yatırım!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Fas'ta dev bir yatırım yaptı.

#1
Foto - Müslümanlara yakınlığıyla bilinen Ronaldo, toplumun çoğunluğu Müslüman olan Fas'ta otel açtı.

Müslümanlara yakınlığıyla bilinen Ronaldo, toplumun çoğunluğu Müslüman olan Fas'ta otel açtı.

#2
Foto - Fas'ın Marakeş şehrinde dudak uçuklatan bir yatırım yapan Ronaldo, otele 430 milyon dolar (6,4 milyar TL) para harcadı.

Fas'ın Marakeş şehrinde dudak uçuklatan bir yatırım yapan Ronaldo, otele 430 milyon dolar (6,4 milyar TL) para harcadı.

#3
Foto - Adı

Adı "Pestana CR7 Lifestyle" olan otelin gecelik fiyatı da dikkat çekti.

#4
Foto - Otelde bir gecelik oda fiyatları 158 ila 372 pound arasında değişiyor.

Otelde bir gecelik oda fiyatları 158 ila 372 pound arasında değişiyor.

#5
Foto - Bu rakam, 3000 ila 7300 TL arasına denk geliyor.

Bu rakam, 3000 ila 7300 TL arasına denk geliyor.

#6
Foto - Otelde toplam 174 oda, spa, iş merkezi, havuz ve spor salonu bulunuyor.

Otelde toplam 174 oda, spa, iş merkezi, havuz ve spor salonu bulunuyor.

#7
Foto - Ronaldo'nun Lizbon, Madrid, New York ve kendi adası olan Madeira'da da işletmeleri bulunuyor.

Ronaldo'nun Lizbon, Madrid, New York ve kendi adası olan Madeira'da da işletmeleri bulunuyor.

#8
Foto - Ronaldo, Pestana CR7 Lifestyle ile birlikte toplam 5. lüks işletmesinin sahibi oldu.

Ronaldo, Pestana CR7 Lifestyle ile birlikte toplam 5. lüks işletmesinin sahibi oldu.

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