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Spor
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Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

2024-02-09 10:56:49
Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Riyad Sezon Kupası finalinde çılgına döndü. Al Nassr'ın süper yıldızı, Al Hilal'e 2-0 kaybettikleri final maçının ardından yaptığı hareketle Arabistan'ı ayağa kaldırdı. 39 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin feshedilebileceği iddia edilirken, Ronaldo'nun olası ayrılığı sonrası yeni adresi de netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Riyad Sezon Kupası finalinde çılgına döndü. Al Nassr'ın süper yıldızı, Al Hilal'e 2-0 kaybettikleri final maçının ardından yaptığı hareketle Arabistan'ı ayağa kaldırdı. 39 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin feshedilebileceği iddia edilirken, Ronaldo'nun olası ayrılığı sonrası yeni adresi de netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

#2
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Riyad Sezon Kupası final maçında karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Ülkenin en büyük iki takımının mücadelesi hazırlık maçı olsa da oldukça gergin geçti.

#4
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Al Hilal taraftarı maç boyunca Ronaldo'yu sinirlendirmek için "Messi" tezahüratları yaptı.

#5
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Bu tezahüratlara tepki gösteren 39 yaşındaki yıldız, tribünlere dönüp "Burada olan benim, Messi değil" cevabını verdi.

#6
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Cristiano Ronaldo'nun 90 dakika sahada kaldığı maçı, Al Hilal rahat bir oyunla 2-0 kazandı.

#7
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Portekizli yıldız, tribünlerden Al Hilal formalarının önüne doğru atılmasının ardından adeta çıldırdı.

#8
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Atılan bir formayı yerden alan Ronaldo, kasıklarına sürerek taraftara geri fırlattı.

#9
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

39 yaşındaki yıldız oyuncunun yaptığı bu hareket Suudi Arabistan'da büyük tepkiyle karşılandı.

#10
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Sabah'a göre; Arabistan basınında Al Nassr yönetiminin Ronaldo'nun sözleşmesini feshedebileceği iddia edildi.

#11
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Portekizli yıldızdan yaptığı bu hareketle ilgili henüz bir özür ya da açıklama gelmedi.

#12
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrılması halinde MLS'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

#13
Foto - Ronaldo’dan edepsizlik fışkırdı! Tüm dünya bu rezilliği konuşacak! Araplar duyurdu: Ronaldo depremi: Her an futbolu artık iflas edebilir…

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