Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Son dakika haberi: Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti. Ronaldo'nun maça katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun Süper Kupa'daki favorisi belli oldu. İşte Ronaldo'nun favorisi ve tüm detaylar...