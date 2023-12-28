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Spor
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Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

2023-12-28 13:49:19
Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Son dakika haberi: Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti. Ronaldo'nun maça katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun Süper Kupa'daki favorisi belli oldu. İşte Ronaldo'nun favorisi ve tüm detaylar...

#1
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

#2
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Birçok ünlü ismin yakından takip edeceği dev maçı taraftarlar heyecanla bekliyor. TFF, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a davetiye gönderirken, Suudiler de başta Cristiano Ronaldo olmak üzere ülkedeki birçok ünlü futbolcuyu derbiye davet etti.

#3
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Ronaldo'nun maça katılıp katılmayacağı henüz netleşmezken, dünyaca ünlü yıldız oyuncunun Süper Kupa'daki favorisi belli oldu. İşte Ronaldo'nun favorisi ve tüm detaylar...

#4
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacak.

#5
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Bu mücadele ile birlikte 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyon 5. kez Türkiye dışında yapılacak.

#6
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi.

#7
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar'da yapıldı.

#8
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

TÜM MASRAFLARI SUUD KARŞILAYACAK

#9
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Kulüplerin tüm ihtiyaçların karşılancağını belirten Suudi yetkililer, bu maçı sezonun en önemli spor olaylarından biri olarak görüyor. 25 bin kapasiteli Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndaki final için tüm hazırlıkların tamamlandığı ve biletlerin büyük bölümünün satıldığı öğrenildi.

#10
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Takımlara ödenecek olan miktar da belirlendi. Buna göre kazanan takım 65 milyon TL alırken, diğer takıma ise 43 milyon TL ödeneceği belirtildi.

#11
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

TÜRKİYE'DEN DE ÜNLÜLER KATILIYOR

#12
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Spor, sanat siyaset dünyasının ünlü isimlerinin davet edildiği Turkcell Süper Kupa'yı, Mircea Lucescu, Roberto Mancini, Faryd Mondragon, Dirk Kuyt, Selçuk İnan, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi tanınmış isimlerin de izlemesi bekleniyor.

#13
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Sabah'a göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenza Montella da kupayı takip edecekler arasında yer alıyor.

#14
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Al-Awwal Park'ta oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Cumhuriyet'in ve TFF'nin 100. yılı için özel kutlama yapacak. Birçok ünlü sanatçının sahne alacağı organizasyon için 100 kişilik ekip ve bayraklar hazır edildi.

#15
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Ses ve ışık gösterilerinin düzenleneceği son bölümde kazanan takıma kupa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verilecek. İki takımın basın toplantıları ise bu akşam maçın oynanacağı statta yapılacak.

#16
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Cristiano Ronaldo'nun ise Galatasaray'ın son idmanını izleyeceği iddia edildi.

#17
Foto - Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı: Yer yerinden oynayacak: Tüm Türkiye’ye duyuruldu...

Arap basını Cristiano Ronaldo'nun Süper Kupa finalini yerinden takip edeceğini yazarken, yıldız oyuncunun "Al Awwal Park'a maçı izlemeye gideceğim. Favorim Galatasaray, Galatasaray'ı destekleyeceğim." ifadelerine yer verdi.

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