Roma dönemine ait! Bakın nereden çıktı

Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, 2020 yılından bu yana Saat Kulesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, yapının Roma'dan, Selçukluya, oradan Osmanlıya ve günümüze kadar geldiğini ifade etti. Saat Kulesi'nde bir yıl önce çift başlı kartal figürünün bulunduğunu hatırlatan Karabayram, ”Bir taraftan çalışmalarımız devam ederken yeni bir süreçte de önümüze hemen üst katmanda Roma dönemine ait olduğunu düşündüğümüz 2 harf bulundu. Roma Dönemi yazıt tiplerinden bir örnek. Bunun Kaleiçi'nde bir mimari yapıya ait olabileceği düşüncesi ifade edildi. Bu yazılı blok önümüze bir çimentolu harcın altından çıktı. Çok itinalı bir şekilde söküldü ve kaldırıldı. En önemli konulardan biri burada. Mevcut şu anki bloğun yerinde korunması olayıydı. Çünkü bu bir dönem eki. Bunun nereye ait olduğunu bilmiyorsunuz ve bilmediğiniz bir malzemenin geldiği yeri bilmediğiniz bir yeri tekrar götürebilme imkan yoktur, yerinde korunacak” dedi. Bu bulgunun çıkmasının Saat Kulesi'nin açılışına engel bir durum teşkil etmediğini dile getiren Karabayram, “Saat Kulesi'nde son rötuşlar yapılıyor, 10-15 Şubat tarihi arasında açılışı yapılacak” açıklamasında bulundu.