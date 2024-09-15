Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

İkinci, Roketsan olarak en fazla üzerinde durdukları konuların başında dron saldırıları olduğunu belirtti. Bu saldırılara karşı en etkin korumanın da lazer silahlar olduğunu dile getiren İkinci, sözlerini, "Roketsan'ın uzun zamandır Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sunduğu ALKA ürünü var. ALKA'yı hem güç olarak daha üst seviyelere taşıyacak yatırımları yapıyoruz hem de birden fazla ALKA'nın çalışacağı merkez gibi bir yapıya taşıyoruz. Bu da gelecekte küçük dronlar tarafından oluşabilecek tehdidi bertaraf etmek için özellikle hava savunma sistemlerimizin bel kemiği sistemlerinden biri olacak." diye tamamladı.