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Teknoloji-Bilişim
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Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

2024-09-15 16:11:42
Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe'nin, Türkiye'nin tamamını havadan gelecek saldırılara karşı koruyacak sistem olduğunu ifade ederek, "Bu hava savunma sistemimizde, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, hava savunma füze ailesi HİSAR, uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER, lazer sistemiyle geliştirmiş ALKA yer alacak." dedi. İkinci, "Kara Atmaca'nın başarıyla testleri bitirildi. Silahlı Kuvvetlere dahil olduğunda, derin vurma ve derin saldırı kabiliyeti kara kuvvetlerimize çok ciddi bir katma değer sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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Foto - Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

Roketsan yürütücülüğünde, Tuz Gölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'na katılan İkinci, değerlendirmelerde bulundu. Murat İkinci, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle büyük teknolojilere ulaşmak ve uzay teknolojilerine erişmek gibi iki büyük hedefinin olduğunu söyledi.

#2
Foto - Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması'nın bu iki hedefi desteklediğini ve gençleri motive ederek gelişimine katkıda bulunduğunu belirten İkinci, burada her geçen gün başarı oranının arttığını vurguladı.

#3
Foto - Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

İkinci, Kara Atmaca'nın Roketsan tarafından geliştirildiğini ve gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak en uzun süreli uçuşunu yaptığını hatırlattı.

#4
Foto - Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

Kara Atmaca'nın aslında Atmaca'dan türediğini ve daha uzun menzilli bir füze olduğunu belirten İkinci, "Kara Atmaca, balistik füzelerin dışındaki seyir füzelerimizin en üst ailesini oluşturan füze sistemimiz. Şu anda başarıyla testleri bitirildi, sonrasında da Silahlı Kuvvetlere dahil olacak. Kara Atmaca özellikle Silahlı Kuvvetlere dahil olduğunda, derin vurma ve derin saldırı kabiliyeti kara kuvvetlerimize çok ciddi bir katma değer sağlayacak. Onların gücüne katbekat güç katacak. En kısa zamanda envantere alıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmayı bekliyoruz." diye konuştu.

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Foto - Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

Milli teknolojiyle çizilen rotada gururla ilerlediklerini, Çelik Kubbe Projesi'nin ana savunma sistemine entegre olacağını belirten İkinci, şöyle devam etti: "Çelik Kubbe, Türkiye'nin tamamını havadan gelecek saldırılara karşı koruyacak hava savunma sistemini ifade ediyor. Bu hava savunma sistemimizde, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, hava savunma füze ailesi HİSAR, uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER, lazer sistemiyle geliştirmiş ALKA yer alacak. Buradaki tüm ürünler, ANKA'dan başlayarak, SUNGUR, SİPER ile desteklenen son derece gelişmiş bir hava savunma ağına entegre edilecek. Ülkemizi en kısa zamanda bu seviyeye taşımak istiyoruz ki bundan sonraki süreçte ülkemize yönelik gelecek hava tehlikelerine kendi teknolojimizle en üst seviyede karşı koyabilelim ve ülkemizi hava savunması anlamında çok ciddi bir aşamaya getirelim. Çelik Kubbe gerçekleştirildiğinde, bu sisteme sahip olan ender ülkelerden biri Türkiye olacak."

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Foto - Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği

İkinci, Roketsan olarak en fazla üzerinde durdukları konuların başında dron saldırıları olduğunu belirtti. Bu saldırılara karşı en etkin korumanın da lazer silahlar olduğunu dile getiren İkinci, sözlerini, "Roketsan'ın uzun zamandır Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine sunduğu ALKA ürünü var. ALKA'yı hem güç olarak daha üst seviyelere taşıyacak yatırımları yapıyoruz hem de birden fazla ALKA'nın çalışacağı merkez gibi bir yapıya taşıyoruz. Bu da gelecekte küçük dronlar tarafından oluşabilecek tehdidi bertaraf etmek için özellikle hava savunma sistemlerimizin bel kemiği sistemlerinden biri olacak." diye tamamladı.

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Yorumlar

hasel

Özelliklerinin yansıtılması taraftarı değilim.Bütün özellikleri gizli kalmalı.O zaman daha ürkütücü olur.
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