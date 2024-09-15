2024-09-15 16:11:42 Roketsan Başkanı detaylarını açıkladı! İşte Çelik Kubbe’nin müthiş özelliği
Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe'nin, Türkiye'nin tamamını havadan gelecek saldırılara karşı koruyacak sistem olduğunu ifade ederek, "Bu hava savunma sistemimizde, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, hava savunma füze ailesi HİSAR, uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER, lazer sistemiyle geliştirmiş ALKA yer alacak." dedi. İkinci, "Kara Atmaca'nın başarıyla testleri bitirildi. Silahlı Kuvvetlere dahil olduğunda, derin vurma ve derin saldırı kabiliyeti kara kuvvetlerimize çok ciddi bir katma değer sağlayacak" ifadelerini kullandı.