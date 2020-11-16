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Dünya
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Robotu işe aldılar! Bakın ne iş yapacak

2020-11-16 13:55:40
Robotu işe aldılar! Bakın ne iş yapacak

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı önlemler alan Asya ülkesi Japonya, üçüncü dalgaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Ülkede, bazı firmalar robotlar aracılığıyla önemli tedbirlere imza atıyor.

Ülkede, bazı firmalar robotlar aracılığıyla önemli tedbirlere imza atıyor.

#2
Foto - Ülkenin ünlü futbol takımı Cerezo Osaka’ya ait bir mağaza yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, müşterilerin maske takıp takmadığını kontrol eden ve sosyal mesafe ölçümü yapan bir robotu kullanmaya başladı.

Ülkenin ünlü futbol takımı Cerezo Osaka’ya ait bir mağaza yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında, müşterilerin maske takıp takmadığını kontrol eden ve sosyal mesafe ölçümü yapan bir robotu kullanmaya başladı.

#3
Foto - “Robovie” adı verilen robot, sahip olduğu lazerler aracılığıyla yüz taraması yapıyor, maske takmayan kişileri kibarca uyarıyor.

“Robovie” adı verilen robot, sahip olduğu lazerler aracılığıyla yüz taraması yapıyor, maske takmayan kişileri kibarca uyarıyor.

#4
Foto - Bununla birlikte, bir dizi robotik yeniliğin arkasındaki Robovie'nin geliştiricileri, söz konusu robotun alışveriş yapanlarla personel arasındaki yakın teması azaltacağını açıkladı.

Bununla birlikte, bir dizi robotik yeniliğin arkasındaki Robovie'nin geliştiricileri, söz konusu robotun alışveriş yapanlarla personel arasındaki yakın teması azaltacağını açıkladı.

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