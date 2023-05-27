2023-05-27 08:44:39 Rizeli şehit annesinden CHP’ye tepki! “Oğlumun katilleriyle birlikte olan CHP’ye hakkımı helal etmiyorum”
Rizeli şehit annesi Emine Bıyık, HDP ile işbirliği yapan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Şehit annesi Bıyık, “20 yaşında oğlumu teröre kurban verdim. Toprağın altında yatıyor. Terör ile iş birliği yapanlar ülkeye ihanet ediyor. Bugün 6’lı koalisyon masası diye ortaya çıkan millet ittifakı, daha sonra ise 10’lu masa haline geldi. Neden, Reisi yıkmak için. Millet ittifakı koltuk sevdası için terörü savunuyor, onlarla yürüyor. Bunların ülke, millet, vatan sevgisi olduğunu düşünmüyorum. Dünya liderimiz Erdoğan’ı yıkmak isteyenleri Allah ıslah etsin, onlara fırsat vermeyeceğiz ” dedi.