Rizeli şehit annesinden CHP’ye tepki! “Oğlumun katilleriyle birlikte olan CHP’ye hakkımı helal etmiyorum”

"HDP, PKK VE FETÖ İÇİN YAPILAN PAZARLIKLAR ŞEHİT AİLELERİNE BÜYÜK İHANETTİR" CHP ve Millet ittifakının bu ülke için mücadele eden bunca şehidin ailelerinin yarasını bir kez daha sızlattığı söyleyen Şehit annesi Emine Bıyık," CHP Genel başkanı ,Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise tutuklu bulunan terörist başı Selahattin Demirtaş'ı ve diğer teröristleri ise serbest bırakacaklarını söyledi. Amaçları belli. Onlar ülkemizi parçalamaya, bölmeye çalışan, HDP, PKK ve FETÖ için yapılan pazarlıklar, şehit ailelerine büyük ihanettir. Çocuklarımız bu ülkeden teröristleri temizlemek için kanlarını akıtıp, şehit oldular. Kılıçdaroğlu'nun peşine giden diğer partileri de hiç anlamış değilim. Bunların çocukları veya yakınları teröre kurban gitmemiş ki onlarla beraberler. Acıyı çeken, yaşayanlar bilir. Koltuk sevdası yüzünden terör örgütleriyle birlikte olup, koltuk kapmaya çalışanları ne Allah ne de kullar Allah affeder" dedi.