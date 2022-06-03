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Hayat-Aktüel
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Rize'de dereye düşen turist kayboldu

2022-06-03 19:45:10
Rize'de dereye düşen turist kayboldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turist kayboldu.

#1
Foto - Edinilen bilgiye göre, Galer Düzü mevkisinde dere kenarında fotoğraf çektiren Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) dengesini kaybederek dereye düştü.

Edinilen bilgiye göre, Galer Düzü mevkisinde dere kenarında fotoğraf çektiren Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49) dengesini kaybederek dereye düştü.

#2
Foto - Suyun debisinin yüksek olması ve bulanık olması nedeniyle akıntıya kapılan turist gözden kayboldu.

Suyun debisinin yüksek olması ve bulanık olması nedeniyle akıntıya kapılan turist gözden kayboldu.

#3
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, bölgede karadan arama başlattı.

Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, bölgede karadan arama başlattı.

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