2023-12-10 19:07:44 Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…
Son dakika haberleri: Çaykur Rizespor'dan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer olan ve burada gösterdiği performansla dikkat çekerek A Milli Takım'a kadar çıkan Yusuf Sarı, transferde de büyüklerin radarına girdi. Milli futbolcu hakkında çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Yusuf Sarı ve Adana Demirspor'un Süper Lig deviyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Son dakika transfer haberinin detayları belli oldu.