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Spor
12
Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

2023-12-10 19:07:44
Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Son dakika haberleri: Çaykur Rizespor'dan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer olan ve burada gösterdiği performansla dikkat çekerek A Milli Takım'a kadar çıkan Yusuf Sarı, transferde de büyüklerin radarına girdi. Milli futbolcu hakkında çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Yusuf Sarı ve Adana Demirspor'un Süper Lig deviyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Son dakika transfer haberinin detayları belli oldu.

#1
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Fransa doğumlu olan ve futbolculuk kariyerine Marsilya B takımında başlayan Yusuf Sarı, sırasıyla Marsilya, Clermont Foot, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor formalarını giydi.

#2
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Çaykur Rizespor'da gösterdiği performans sonrası bedelsiz olarak Adana Demirspor'a imza atan Yusuf Sarı, burada da kısa sürede oynadığı futbolla dikkat çekti ve A Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

#3
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

YUSUF SARI BÜYÜKLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

#4
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Adana Demirspor'da ligde 13 maçta 5 asist yapan ve Konferans Ligi Elemeleri'nde ise 6 maçta 2 gol ve 2 asist yaparak performansını yükselten Yusuf Sarı, transferde de büyük kulüplerin radarına girdi.

#5
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Adana Demirspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

#6
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Oynadığı futbolla dikkat çeken Yusuf Sarı için Süper Lig devi Beşiktaş'ın devrede olduğu gündeme geldi.

#7
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Ara transfer için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın piyasa değeri 5 milyon Euro Yusuf Sarı ve kulübü Adana Demirspor ile görüşmeye başladığı belirtildi.

#8
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

İddialara göre Beşiktaş'ın Yusuf Sarı için Adana Demirspor ile 5 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı belirtildi.

#9
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Süper Lig'de dün oynanan derbide rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olan Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkmaya devam ederken, teknik direktör Rıza Çalımbay ise kadro olarak çok eksik olduklarını ve transfer yapmaları gerektiğini ifade etmişti.

#10
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Maça kötü başlamadık ama zaman ilerledikçe hata yapmaya başladık. Kapasitemizin altında oynadık. Oyuncular istediklerimizi yapamadı. Üzgünüz. Mükemmel bir taraftar topluluğunun önünde beklentinin çok altında oynadık. Bu durum böyle gitmez. Bunun düzelmesi gerekiyor. Lider oyuncuların kendilerine çekidüzen vermeleri gerekiyor. Zamana ihtiyacımız var. Sezon başında göreve gelseydik durum daha farklı olabilirdi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

#11
Foto - Rıza Çalımbay ilk transferini yaptı! Ocak’ta Dolmabahçe’de… Hayırlı olsun…

Sezon başında mevut kadrodan daha iyi bir kadronun kurulması gerektiğini savunan Rıza Çalımbay, "Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Güzel bir kadro yapılabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi. Yapacağımız takım da yüzde yüz yukarı gidecek bir takım olurdu. Burası Beşiktaş Kulübü, burada her türlü oyucuyu alma şansınız oluyor. Ekibimizle çok iyi değerlendirerek daha iyi oyuncular alınabilirdi" diye konuştu.

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