Rezalet ki ne rezalet! Restoranda yemeğe giden başörtülü fenomenden skandal hareket! Herkes bunu konuşuyor

Kadın garsona şunları diyor: Ben yayındayım da yayın biraz kalabalık diyorlar ki oranın reklamını yaptın senden ücret almasın. Ben de olur mu öyle şey dedim. Yani şu an benim nerede olduğumu falan öğreniyorlar sen yemek yiyorsun ya nerede yemek yiyorsun falan diyorlar ya ben de Köfteci Yusuf güzel diyorum hani böyle puanlıyorum falan .Yani evet tanınıyorum yani bir kitlem var.