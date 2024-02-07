2024-02-07 17:15:35 Rezalet ki ne rezalet! Restoranda yemeğe giden başörtülü fenomenden skandal hareket! Herkes bunu konuşuyor
TikTok'ta takipçisi olduğunu ve reklam yaptığını söyleyen sözde fenomen kadın, restoranda yediklerini ödemek istemeyince olanlar oldu. Şefin kadına cevabı gündem olurken kadın da rezil oldu. TikTok’ta yayılan bir video viral oldu. Sözde çok takipçisi olduğunu iddia eden bir kadın restoranda ücret ödemek istemedi. Garsonu çağıran kadın suçu bir de takipçilerinin üstüne attı. Takipçilerinin kendisine “Reklam yaptın ücret ödeme” dediğini söyledi. Devamında ise “Ben öyle şey olmaz dedim ama” dedi.