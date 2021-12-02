Restorasyon çalışmalarında sona gelindi!

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, restorasyon çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Köşkü'nün Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildiğini, Topkapı Sarayı'nın en önemli noktalarından biri olduğunu söyledi. Yıldız, yapının eğimli bir araziye yapıldığını ve konumunun avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunduğunu belirterek, "Uzun soluklu bir süreçte 500 yılı aşkın süredir var olan bir yapıdan konuşuyoruz. Zaman zaman İstanbul'un yaşadığı depremler ve diğer yapısal nedenlerle beraber restorasyon ihtiyaçları doğmuş. Cumhuriyet döneminde de bilhassa 1940'lı yıllarda ahşap yapının zarar görmesinden dolayı beton kütle kullanılmış. Bu sürecin de binaya getirdiği ciddi bir yük olmuş. Uzmanlarımız bunu 1500 ton olarak hesaplamışlardı. Bilim kurulunda bu beton kubbelerin kaldırılması ve ahşaba dönüştürülmesi kararı alınmıştı. Bu doğrultuda ahşap üzerine horasan sıvalı kurşun kaplama orijinal kubbelerin dönüşümü bitmek üzere. Şubat ayında buradaki restorasyon çalışmaları tamamlayacağız." dedi.