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Kültür Sanat
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Restorasyon çalışmalarında sona gelindi!

2021-12-02 16:19:40
Restorasyon çalışmalarında sona gelindi!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından Topkapı Sarayı'nın en eski yapılarından Fatih Köşkü'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları son aşamasına geldi.

#1
Foto - Çalışma kapsamında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ahşap çatı ve kubbe sistemleri betonla değiştirilen Fatih Köşkü, 1500 tonluk yükten kurtarıldı.

Çalışma kapsamında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ahşap çatı ve kubbe sistemleri betonla değiştirilen Fatih Köşkü, 1500 tonluk yükten kurtarıldı.

#2
Foto - Çatı sistemi Osmanlı döneminde olduğu gibi ahşaba çevrilen ve çatı ağırlığı 150 tona düşürülen yapıdaki restorasyon çalışmalarının 2022'nin Şubat ayında tamamlanması öngörülüyor.

Çatı sistemi Osmanlı döneminde olduğu gibi ahşaba çevrilen ve çatı ağırlığı 150 tona düşürülen yapıdaki restorasyon çalışmalarının 2022'nin Şubat ayında tamamlanması öngörülüyor.

#3
Foto - Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, restorasyon çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Köşkü'nün Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildiğini, Topkapı Sarayı'nın en önemli noktalarından biri olduğunu söyledi. Yıldız, yapının eğimli bir araziye yapıldığını ve konumunun avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunduğunu belirterek,

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, restorasyon çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih Köşkü'nün Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildiğini, Topkapı Sarayı'nın en önemli noktalarından biri olduğunu söyledi. Yıldız, yapının eğimli bir araziye yapıldığını ve konumunun avantajlarının yanı sıra dezavantajları da bulunduğunu belirterek, "Uzun soluklu bir süreçte 500 yılı aşkın süredir var olan bir yapıdan konuşuyoruz. Zaman zaman İstanbul'un yaşadığı depremler ve diğer yapısal nedenlerle beraber restorasyon ihtiyaçları doğmuş. Cumhuriyet döneminde de bilhassa 1940'lı yıllarda ahşap yapının zarar görmesinden dolayı beton kütle kullanılmış. Bu sürecin de binaya getirdiği ciddi bir yük olmuş. Uzmanlarımız bunu 1500 ton olarak hesaplamışlardı. Bilim kurulunda bu beton kubbelerin kaldırılması ve ahşaba dönüştürülmesi kararı alınmıştı. Bu doğrultuda ahşap üzerine horasan sıvalı kurşun kaplama orijinal kubbelerin dönüşümü bitmek üzere. Şubat ayında buradaki restorasyon çalışmaları tamamlayacağız." dedi.

#4
Foto - Restorasyon sürecinin ardından tanzim ve tefriş uygulamalarının yürütüleceğini aktaran Yıldız, Fatih Köşkü'nün 2022'nin sonunda ziyarete açılacağını ifade etti. Yasin Yıldız, Fatih Köşkü'nün Osmanlı Devlet Hazinesi'ne ev sahipliği yapan bir mekan olduğuna dikkati çekerek,

Restorasyon sürecinin ardından tanzim ve tefriş uygulamalarının yürütüleceğini aktaran Yıldız, Fatih Köşkü'nün 2022'nin sonunda ziyarete açılacağını ifade etti. Yasin Yıldız, Fatih Köşkü'nün Osmanlı Devlet Hazinesi'ne ev sahipliği yapan bir mekan olduğuna dikkati çekerek, "Ziyarete açıldığında Topkapı Sarayı'nın hazinesi ziyaretçilere yönelik sergilenecek. Fevkalade kıymetli olan bu koleksiyonumuzu sergileyerek geleneği sürdürmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Topkapı Sarayı yapıları arasında mimari açıdan farklı bir öneme sahip olan yapı, Fatih Sultan Mehmet tarafından

Topkapı Sarayı yapıları arasında mimari açıdan farklı bir öneme sahip olan yapı, Fatih Sultan Mehmet tarafından "seyir köşkü" olarak yaptırılmıştı.

#6
Foto - Köşk, restorasyon çalışmalarıyla uygulanan zemin-bina güçlendirme ve özgün çatı sistemiyle muhtemel İstanbul depremine karşı da dayanıklı hale getirilmiş oldu.

Köşk, restorasyon çalışmalarıyla uygulanan zemin-bina güçlendirme ve özgün çatı sistemiyle muhtemel İstanbul depremine karşı da dayanıklı hale getirilmiş oldu.

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