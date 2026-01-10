Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak!

Benfica, Rafa Silva için ilk etapta 3 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmuştu. Bu rakam, Beşiktaş yönetimi tarafından yetersiz görülerek reddedilmişti. Ardından Benfica, görüşmeleri sürdürmek adına teklifini artırdı ve 5 milyon euroya çıkardı. Silva'nın temsilcileri de sürece dahil oldu. Oyuncunun Beşiktaş'tan kalan alacaklarının tamamının ödenmesini talep ettiler. Bu talep, Benfica'nın teklifine ek bir koşul olarak masaya yatırıldı. Benfica yönetimi, Silva'nın takıma dönmesini arzuladığını belirterek bu şartları değerlendirmeye aldı. Ancak Beşiktaş'ın cevabı gecikmedi.