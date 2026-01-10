  • İSTANBUL
Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak!
Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için Benfica'dan gelen teklifler gündemi sarsıyor. Siyah-beyazlılar, taleplerinde indirime giderek son şartlarını iletti ancak Benfica'nın yanıtı merakla bekleniyor.

Foto - Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak!

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın geleceğiyle ilgili belirsizliği gidermek amacıyla Benfica ile sürdürdüğü temaslarda kararlı bir tutum sergiledi. Siyah-beyazlı yönetim, Silva'nın transferi için yürütülen pazarlıklarda önemli adımlar attı. Benfica'nın daha önce sunduğu teklifin yetersiz bulunması üzerine görüşmeler hız kazandı. Bu süreçte her iki kulüp de pozisyonlarını gözden geçirerek yeni teklifler ortaya koydu.

Foto - Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak!

Silva, Beşiktaş'a 2024 yazında katılmıştı ve takıma önemli katkılar sağlamıştı. Ancak son dönemde sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkanmasıyla birlikte Benfica devreye girdi. Portekiz kulübü, eski oyuncusunu geri kazanmak için yoğun çaba harcıyor. Beşiktaş ise mali dengeleri koruma adına transferden maksimum fayda sağlamayı hedefliyor.

Foto - Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak!

Benfica, Rafa Silva için ilk etapta 3 milyon euro seviyesinde bir teklif sunmuştu. Bu rakam, Beşiktaş yönetimi tarafından yetersiz görülerek reddedilmişti. Ardından Benfica, görüşmeleri sürdürmek adına teklifini artırdı ve 5 milyon euroya çıkardı. Silva'nın temsilcileri de sürece dahil oldu. Oyuncunun Beşiktaş'tan kalan alacaklarının tamamının ödenmesini talep ettiler. Bu talep, Benfica'nın teklifine ek bir koşul olarak masaya yatırıldı. Benfica yönetimi, Silva'nın takıma dönmesini arzuladığını belirterek bu şartları değerlendirmeye aldı. Ancak Beşiktaş'ın cevabı gecikmedi.

Foto - Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak!

Siyah-beyazlılar, Benfica'nın yeni teklifine hızlı bir yanıt verdi. Daha önce Silva için talep ettikleri 15 milyon euroluk bonservis bedelinde ciddi bir indirime giderek rakamı 10 milyon euroya düşürdüler. Beşiktaş yönetimi, ayrıca Silva'nın ileriye dönük alacaklarından feragat etmesini şart koştu. Bu koşullar kabul edilmediği takdirde herhangi bir pazarlığın olmayacağını net bir şekilde iletti. Serdal Adalı önderliğindeki yönetim, konuyu tartışmaya kapatarak topu Benfica'ya attı.

Foto - Resmen masaya yumruk vuruldu! Beşiktaş ne isterse artık O olacak!

Görüşmelerin kapalı kapılar ardında devam ettiği belirtiliyor. Benfica'nın Beşiktaş'ın son teklifine nasıl yanıt vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Eğer anlaşma sağlanırsa, Silva eski takımına dönecek ve Beşiktaş önemli bir gelir elde edecek. Aksi takdirde, oyuncu siyah-beyazlı formayı giymeye devam edecek.

