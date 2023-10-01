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Resmen doğal çamaşır suyu! Bu karışımın çıkarmadığı leke, kir yok! Deneyen, bir daha evine çamaşır suyu almayacak

2023-10-01 17:23:58
Resmen doğal çamaşır suyu! Bu karışımın çıkarmadığı leke, kir yok! Deneyen, bir daha evine çamaşır suyu almayacak

Çamaşır suyu sevmeyenler için bu karışım bir mucize gibi gelecek. Resmen doğal çamaşır suyu! Bu karışım sayesinde çıkmayan leke, kir kalmayacak... Bunu deneyenler çamaşır suyu almaya ihtiyaç duymayacak. İşte detaylar… Temizliğin en önemli maddelerinden biri olan çamaşır suyu ağır kokusu ve içinde bulunan etken maddeler dolayısıyla tehlike arz edebiliyor. Lakin derin temizlik için ne yazık ki her evde bulunuyor. Peki kendi çamaşır suyunuzu evde yapabileceğinizi söylesek? Artık dışarıdan çamaşır suyu almanıza gerek kalmayacak. Bu malzemeleri karıştırarak çok iyi bir temizlik aracı ortaya çıkarabilirsiniz. Üstelik hem daha sağlıklı hem de evinizin her alanında kullanabileceğiniz bir karışım. Temizlik yaparken çamaşır suyu yerine ne kullanabilirim diyorsanız gelin beraber o karışıma bir göz atalım… Çamaşır suyunun yerine karbonat, sirke, kaya tuzu, çamaşır sodası, oksijenli su, boraks ve arap sabunu kullanılabilir. Bu malzemelerde etkin temizlik malzemeleri olduğu için çamaşır suyu yerine temizlik işlemlerinde kullanılabilir.

#1
Foto - Resmen doğal çamaşır suyu! Bu karışımın çıkarmadığı leke, kir yok! Deneyen, bir daha evine çamaşır suyu almayacak

DOĞAL ÇAMAŞIR SUYU TARİFİ Malzemeler 1 kahve fincanı oksijenli su 1 bardak su 1 yemek kaşığı limon suyu 10 damla limon yağı (Lavanta ve biberiye gibi uçucu yağlar da olabilir.) Koyu renk sprey şişesi

#2
Foto - Resmen doğal çamaşır suyu! Bu karışımın çıkarmadığı leke, kir yok! Deneyen, bir daha evine çamaşır suyu almayacak

Yapılışı İlk olarak yukarıda belirtilen tüm malzemeleri bir kabın içine koyarak karıştırmalısınız. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı bir sprey şişesinin içine doldurabilirsiniz. Sprey şişesinin ağzının sıkıca kapattıktan sonra ışıkla temasını keserek bekletin. Lakin burada dikkat etmeniz gereken nokta bu karışımı bir aydan fazla tüketmemelisiniz. Dolayısıyla bir ay yetecek kadar yapmanız yeterlidir.

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