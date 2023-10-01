Resmen doğal çamaşır suyu! Bu karışımın çıkarmadığı leke, kir yok! Deneyen, bir daha evine çamaşır suyu almayacak

Çamaşır suyu sevmeyenler için bu karışım bir mucize gibi gelecek. Resmen doğal çamaşır suyu! Bu karışım sayesinde çıkmayan leke, kir kalmayacak... Bunu deneyenler çamaşır suyu almaya ihtiyaç duymayacak. İşte detaylar… Temizliğin en önemli maddelerinden biri olan çamaşır suyu ağır kokusu ve içinde bulunan etken maddeler dolayısıyla tehlike arz edebiliyor. Lakin derin temizlik için ne yazık ki her evde bulunuyor. Peki kendi çamaşır suyunuzu evde yapabileceğinizi söylesek? Artık dışarıdan çamaşır suyu almanıza gerek kalmayacak. Bu malzemeleri karıştırarak çok iyi bir temizlik aracı ortaya çıkarabilirsiniz. Üstelik hem daha sağlıklı hem de evinizin her alanında kullanabileceğiniz bir karışım. Temizlik yaparken çamaşır suyu yerine ne kullanabilirim diyorsanız gelin beraber o karışıma bir göz atalım… Çamaşır suyunun yerine karbonat, sirke, kaya tuzu, çamaşır sodası, oksijenli su, boraks ve arap sabunu kullanılabilir. Bu malzemelerde etkin temizlik malzemeleri olduğu için çamaşır suyu yerine temizlik işlemlerinde kullanılabilir.