Resmen birbirlerine girdiler! Rusya ve Fransa büyükelçiliklerinden görülmemiş “Türkçe” kapışma
Fransa ve Rusya’nın Ankara büyükelçilikleri, Ukrayna savaşının dördüncü yılında X platformu üzerinden beklenmedik bir "Türkçe" kavgaya tutuştu. Fransa’nın alaycı "palyaço" emojili paylaşımına, Rusya tarafı Napolyon Savaşları'na gönderme yaparak "1812'nin hayaletleri mi sizi rahatsız ediyor?" sözleriyle sert bir yanıt verdi. Diplomatik nezaketin sosyal medya diliyle harmanlandığı bu ilginç tartışma, kısa sürede Türk kullanıcıların ilgi odağı haline geldi.