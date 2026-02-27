  • İSTANBUL
Resmen birbirlerine girdiler! Rusya ve Fransa büyükelçiliklerinden görülmemiş “Türkçe” kapışma

Fransa ve Rusya’nın Ankara büyükelçilikleri, Ukrayna savaşının dördüncü yılında X platformu üzerinden beklenmedik bir "Türkçe" kavgaya tutuştu. Fransa’nın alaycı "palyaço" emojili paylaşımına, Rusya tarafı Napolyon Savaşları'na gönderme yaparak "1812'nin hayaletleri mi sizi rahatsız ediyor?" sözleriyle sert bir yanıt verdi. Diplomatik nezaketin sosyal medya diliyle harmanlandığı bu ilginç tartışma, kısa sürede Türk kullanıcıların ilgi odağı haline geldi.

#1
Foto - Resmen birbirlerine girdiler! Rusya ve Fransa büyükelçiliklerinden görülmemiş "Türkçe" kapışma

Rusya, Şubat 2022'de "Özel Askeri Operasyon" adı altında düzenlediği saldırıyla Ukrayna'da savaş başlattı. Yıllardır kanlı anlara sahne olan savaş tüm vahşiliğiyle devam ediyor. Dördüncü yılına giren savaşta Fransa ve Rusya'nın Ankara büyükelçilikleri sosyal medya platformu X üzerinden karşı karşıya geldi. Tartışmanın fitilini, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin X hesabından yaptığı paylaşım ateşledi.

#2
Foto - Resmen birbirlerine girdiler! Rusya ve Fransa büyükelçiliklerinden görülmemiş "Türkçe" kapışma

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, X hesabından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un açıklamalarını paylaştı. Peskov mesajında, “Özel Askeri Harekatın ana hedefi, Ukrayna’nın doğusunda yaşayan ve gerçekten ölümcül tehlike altında olan insanların güvenliğini sağlamaktır. Rusya, hedeflerine ulaşmak için siyasi ve diplomatik çözümlere açık olmaya devam ediyor. Şu anda her şey Kiev rejiminin eylemlerine bağlı. Paris ve Londra’nın Kiev’e nükleer silah verme niyeti, uluslararası hukukun ilgili tüm ilke ve kurallarını açıkça ihlal ediyor” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Resmen birbirlerine girdiler! Rusya ve Fransa büyükelçiliklerinden görülmemiş "Türkçe" kapışma

Fransa Büyükelçiliği ise Rusya’nın paylaşımını alıntılayarak “Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hala ‘Fransa-İngiltere caydırıcılığı bir tehdittir’ diye açıklama yapıyor” paylaşımında bulundu. Paylaşımın sonuna palyaço emojisinin eklenmesi de gözlerden kaçmadı. Rusya Büyükelçiliği ise söz konusu tartışmanın ardından Fransızca ve Türkçe bir cevap yayımlayarak Napolyon Savaşları’na gönderme yaptı. Paylaşımda, “Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hala rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?” ifadelerine yer verildi.

