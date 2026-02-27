Resmen birbirlerine girdiler! Rusya ve Fransa büyükelçiliklerinden görülmemiş “Türkçe” kapışma

Fransa Büyükelçiliği ise Rusya’nın paylaşımını alıntılayarak “Sözüm ona 3 gün sürecek savaşın 5. yılına girdik ve gelin görün ki Rusya hala ‘Fransa-İngiltere caydırıcılığı bir tehdittir’ diye açıklama yapıyor” paylaşımında bulundu. Paylaşımın sonuna palyaço emojisinin eklenmesi de gözlerden kaçmadı. Rusya Büyükelçiliği ise söz konusu tartışmanın ardından Fransızca ve Türkçe bir cevap yayımlayarak Napolyon Savaşları’na gönderme yaptı. Paylaşımda, “Fransa'nın meşhur diplomasisinden geriye kalan tek şeyin sosyal medyada acınası ve zavallı paylaşımlar yapmak olması gerçekten üzücü. Meslektaşlarımıza Paris'in, 2014'ten beri kendi ülkesinin sivil nüfusunu, çocuklar ve kadınlar da dahil olmak üzere, katleden Kiev'deki Nazi rejiminin en önemli destekçilerinden biri olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ama belki de Fransız hükümetini hala rahatsız eden 1812'nin hayaletleridir?” ifadelerine yer verildi.