Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

Renault, gerçekleştirdiği lansmanlarla ödülleri toplamaya devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2023 Satış ve İletişim Ödülleri'nde kazandığı "Yılın Basın Lansmanı" ödülünün ardından Renault, İstanbul Marketing Awards, Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards ve Prida İletişim Ödülleri'nden aldıklarıyla ödül sayısını 6'ya çıkardı.