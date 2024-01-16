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Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

2024-01-16 11:53:22
Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

Renault, 2023'te gerçekleştirdiği lansmanlarla birçok ödülün sahibi oldu.

#1
Foto - Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

Renault, gerçekleştirdiği lansmanlarla ödülleri toplamaya devam etti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) 2023 Satış ve İletişim Ödülleri'nde kazandığı "Yılın Basın Lansmanı" ödülünün ardından Renault, İstanbul Marketing Awards, Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards ve Prida İletişim Ödülleri'nden aldıklarıyla ödül sayısını 6'ya çıkardı.

#2
Foto - Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards töreninin 12'ncisinde, Yeni Renault Austral E-Tech Full Hybrid Bodrum Lansmanı "En İyi Influencer Kampanyası" seçildi. Marka, influencerlardan oluşan 22 davetliyle Bodrum'da gerçekleştirilen etkinlikte buluştu.

#3
Foto - Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından düzenlenen Prida İletişim Ödülleri'nde, bugüne kadarki en iyi Renault deneyimini yaşatma hedefiyle hayata geçirilen Yeni Renault Austral Lansmanı, "Lansman/Relansman/Konumlandırma" kategorisinde "Prida Ödülü"ne layık görüldü.

#4
Foto - Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

Türkiye'nin en batı ucu Gökçeada'da gerçekleştirilen lansman için öncelikle etkinlik konsepti ve etkinliğin tamamen üzerine kurgulanacağı fikir için bir manifesto ve hashtag oluşturuldu.

#5
Foto - Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

Önemli olanın bir yerden bir yere varmamın değil, bu yolculukta yaşanılanlar olduğunu hatırlamak için, her anı yeni ve unutulmaz deneyimlerle dolu bir lansman planlandı.

#6
Foto - Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

Renault, elektriğin bile olmadığı bir konumda gerçekleştirdiği Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli Lansmanı da Prida İletişim Ödülleri'nde "Yaratıcı İçerik Üretimi" kategorisinde büyük ödülü kazandı. "Yaratıcı Basın Buluşması" kategorisinde de ikincilik sertifikası kazanan Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli Lansmanı, törende iki ödülün birden sahibi oldu.

#7
Foto - Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

Tarihi ve coğrafi önemiyle ön plana çıkan Van'da gerçekleşen lansman 3 bin metre yükseklikte gerçekleştirildi. Van Müzesi'nden başlayan yolculuk, 1400 metrelik Karabet Kar Tüneli ile devam etti.

#8
Foto - Renault'un 2023'teki lansmanlarına çok sayıda ödül!

"Beygir Gücünden Elektrik Gücüne" mottosu ışığında 30'dan fazla eğitimli at ve yepyeni Megane E-Tech'ler Karabet Kar Tüneli'nde buluştu ve geçmişin manuel gücünden geleceğin teknolojisine doğru bir zaman tüneli oluşturuldu.

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