  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa yolcuları aman dikkat! O uygulama kalkıyor uçağınızı kaçırmayın Chery’den tarihi rekor! 7 milyon araç ihracatını aştı! ABD Büyükelçisi Huckabee: İsrailli yerleşimcilerin saldırıları terör suçudur! Yasakçıdan ‘yasak’ vaadi! Kur’an’ı hedef alan soytarıya ‘özel’ avukatlık Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş rakam vererek açıkladı ‘Kullanım süresi dolan araç ekonomiye zarar veriyor’ Araç yenilemede ÖTV indirimi şart
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Orduya Kiev’e saldırmama talimatı verdi Putin’den 3 gün mola

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Orduya Kiev’e saldırmama talimatı verdi Putin’den 3 gün mola

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus ordusuna gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırmama talimatı verdiğini bildirdi.

#1
Foto - Orduya Kiev’e saldırmama talimatı verdi Putin’den 3 gün mola

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova'ya ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Orduya Kiev’e saldırmama talimatı verdi Putin’den 3 gün mola

Peskov, ABD’li temsilcilerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edileceği bilgisini paylaştı.

#3
Foto - Orduya Kiev’e saldırmama talimatı verdi Putin’den 3 gün mola

Ukrayna'nın geçici ateşkesle ilgili Rus tarafına bilgi verdiğini kaydeden Peskov, "Putin, gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Kiev’e saldırı düzenlenmeme talimatı verdi. Bu, Amerikalıların Kiev'de yapacağı temasların hazırlığı ve yürütülmesiyle bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Orduya Kiev’e saldırmama talimatı verdi Putin’den 3 gün mola

Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın, bugün, Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Moskova'ya ulaştıkları bildirilmişti. ABD’li temsilcilerin Moskova'daki temaslarının ardından Kiev’e geçeceği açıklanmıştı.

#5
Foto - Orduya Kiev’e saldırmama talimatı verdi Putin’den 3 gün mola

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Ukrayna ordusuna gece yarısından başlayarak 6-8 Eylül'de saldırıları durdurma talimatı verildiği belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!
Gündem

Sinsi CHP zihniyetinin '25 yıllık' hizmet masalı patladı! Bir çöp temizlediler, sanki Manisa’yı yeniden inşa ettiler!

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, İshakçelebi Mahallesi Ulutepe Caddesi’nde alt tarafı bir sokak süpürüp kaldırım yıkadı, sanki büyük bir..
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı! CHP’li Berhan Şimşek’ten istifa kararı
Gündem

Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı! CHP’li Berhan Şimşek’ten istifa kararı

Kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan CHP’li Berhan Şimşek, MYK üyeliğinden istifa etti.
Melih Gökçek’ten ifade sonrası açıklama: Mansur Yavaş yalan söylüyor
Gündem

Melih Gökçek’ten ifade sonrası açıklama: Mansur Yavaş yalan söylüyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘yurt dışındaki şirketlere kayıt dı..
UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkı..
12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Dünya

12 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

3 gün 3 gece süren rüya gibi düğün kabusla bitti! Gelin milyonlarca liralık altınlarla kaçtı
Gündem

3 gün 3 gece süren rüya gibi düğün kabusla bitti! Gelin milyonlarca liralık altınlarla kaçtı

Muğla’nın Milas ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğün, gelinin ertesi sabah altınlarla ortadan kaybolmasıyla kabusa döndü. Aile, Özbekistan uyr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23