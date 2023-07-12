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Otomotiv
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Renault 5 efsanesi ilk kez görücüye çıktı! Araç alacaklar çılgına döndü: Binlerce dolar satış bekleniyor

2023-07-12 13:51:11
Renault 5 efsanesi ilk kez görücüye çıktı! Araç alacaklar çılgına döndü: Binlerce dolar satış bekleniyor

Efsaneleşmiş olan modelleri elektrikli olarak yeni nesilde yeniden canlandırma fikri içerisinde olan Renault, bu yolda ilk adımlarını attı. OYAK Renault, Bursa'da milyon dolarlık ihracat yapmaya devam ederken Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli otomobil segmentine Zoe ile giriş yapmıştı. Araçları ile meşhur hale gelen Renault taşıtlara bir yenisi daha eklendi. Son gelen haber: Yeni bir model üretti. Elektrikli temel üzerine kurulan 2024 Renault 5 için tasarım gizlenerek gösterildi. Araç Avrupa için yeni yılda lanse edilecek. İşte ilk resmi görseller...

#1
Foto - Renault 5 efsanesi ilk kez görücüye çıktı! Araç alacaklar çılgına döndü: Binlerce dolar satış bekleniyor

Markanın yeniden sahnelere çıkaracağı model ise Renault 5 serisi olacak! Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tamamen elektrikli bir araç olarak gelecek yeni seri, şu sıralar popüler bir başka elektrikli Zoe’nin de yerini alacak. Henüz araç için detaylı tanıtım yapılmamış olsa da markanın yeni model için ilk gösterimi gerçekleştirdiğini de belirtmek lazım.

#2
Foto - Renault 5 efsanesi ilk kez görücüye çıktı! Araç alacaklar çılgına döndü: Binlerce dolar satış bekleniyor

Renault 5, Yeni Nesil Yüzüyle Karşımıza Çıkacak! Tamamen elektrikli olacak yeni R5, şimdilik kamuflajlar içerisinde gösterildi. Mat siyah bir kaplama üzerine, kırmızı ve sarı şeritlerle sunulan yeni araç, çok büyük bir ölçüde konsept modelle aynı tasarım hatlarının sunulacağını işaret ediyor. Ön kısımda logo ve LED aydınlatmalar için belli başlı detaylar gözüküyor. Buradan yola çıkacak olursak aracın konsept modele ciddi oranda benzeyeceğini de söyleyebiliriz. Tabii ki diğer tasarım detayları konusunda çok fazla bilgi veremiyoruz zira tam boy bir kamuflaj kullanılmış ve detaylar gizlenmiş.

#3
Foto - Renault 5 efsanesi ilk kez görücüye çıktı! Araç alacaklar çılgına döndü: Binlerce dolar satış bekleniyor

pchocasi'a göre: Araç için verilen bilgileri değerlendirecek olursak Renault, bu kez elektrikli araçlarda beklentileri karşılamayı hedefliyor diyebiliriz. Markanın sevilen serisi Clio’nun esintilerine sahip olacak olan araç, B segment olarak geçecek ama iç hacminin biraz daha geniş tutulduğunu göreceğiz.

#4
Foto - Renault 5 efsanesi ilk kez görücüye çıktı! Araç alacaklar çılgına döndü: Binlerce dolar satış bekleniyor

CMF-B platformu üzerinden yükselecek araçta, şimdilik tek bir elektrikli motor seçeneğinin olması bekleniyor. Paylaşılan bilgilere bakacak olursak modelde ilk aşamada 136 beygirlik tek bir elektrikli motor göreceğiz.

#5
Foto - Renault 5 efsanesi ilk kez görücüye çıktı! Araç alacaklar çılgına döndü: Binlerce dolar satış bekleniyor

Buna karşın batarya kapasiteleri kısmında iki ayrı seçenek olacak ve 400 km seviyesine kadar da menzil değerleri sunulacak. Tabii ki bu teknik detayların da teyit edilmeye muhtaç olduğunu, aracın henüz resmi olarak tanıtılmadığını belirtildi.

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