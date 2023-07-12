Renault 5 efsanesi ilk kez görücüye çıktı! Araç alacaklar çılgına döndü: Binlerce dolar satış bekleniyor

Efsaneleşmiş olan modelleri elektrikli olarak yeni nesilde yeniden canlandırma fikri içerisinde olan Renault, bu yolda ilk adımlarını attı. OYAK Renault, Bursa'da milyon dolarlık ihracat yapmaya devam ederken Fransız otomobil üreticisi Renault, elektrikli otomobil segmentine Zoe ile giriş yapmıştı. Araçları ile meşhur hale gelen Renault taşıtlara bir yenisi daha eklendi. Son gelen haber: Yeni bir model üretti. Elektrikli temel üzerine kurulan 2024 Renault 5 için tasarım gizlenerek gösterildi. Araç Avrupa için yeni yılda lanse edilecek. İşte ilk resmi görseller...