Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Yeni sezonda 3 kulvarda birden başarı yakalamak isteyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i elemeyi başararak 3. ön eleme turuna yükselmeyi başardı. Yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, son olarak kadrosunu Kerem Demirbay ile güçlendirdi. Bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili mesai yürüten yönetim, Yunus Akgün için gelen sürpriz teklifi kabul etmeyi düşünüyor. Galatasaray'da beklentileri veremeyen Yunus Akgün'ün yeni adresi belli olmak üzere.