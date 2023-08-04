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Spor
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Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

2023-08-04 02:38:46
Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Yeni sezonda 3 kulvarda birden başarı yakalamak isteyen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i elemeyi başararak 3. ön eleme turuna yükselmeyi başardı. Yaptığı transferlerle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, son olarak kadrosunu Kerem Demirbay ile güçlendirdi. Bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili mesai yürüten yönetim, Yunus Akgün için gelen sürpriz teklifi kabul etmeyi düşünüyor. Galatasaray'da beklentileri veremeyen Yunus Akgün'ün yeni adresi belli olmak üzere.

#1
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili mesai yürütüyor.

#2
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Nicolo Zaniolo için gelen teklif konuşulurken Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık da yaşanabilir.

#3
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

İşte sarı-kırmızılı takımda kariyerine devam eden Yunus Akgün'ün transferi hakkındaki son gelişmeler…

#4
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux, Yunus Akgün'e talip oldu.

#5
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Fransız ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

#6
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Daha önce Fransa'nın Nantes kulübü de milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu.

#7
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Kulüp içerisinde alınan bilgiye göre Galatasaray, bu teklife sıcak bakıyor.

#8
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Forma rekabetinde takım arkadaşlarının gerisinde kalan oyuncunun Fransa'ya gidişine onay verilmesi bekleniyor.

#9
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 57 maçta, 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

#10
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

ZANIOLO DA AYRILIK YOLUNDA Juventus, Galatasaray'ın kapısını İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun transferi için çaldı.

#11
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

DHA'nın haberine göre, Juventus, Zaniolo için Galatasaray'a 23 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

#12
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için gelen bu teklife sıcak bakmadı. İtalya'dan gelen teklif, sarı-kırmızılıların beklentisinin altında kaldı.

#13
Foto - Rekorla ayrılacaklar: Galatasaray'ın kanatları fena halde kırılacak! Şok karar...

Galatasaray'ın geçen sezon Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı takımda 12 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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