2327 liraya kadar yükseldi gram altın Kapalıçarşı'da. Dikkat edeceğiz şimdi. Düşüşler bir o kadar sert olabilir. Bir günde 100 lira yükselmesi sağlıksız. Kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Bant aralığı 2170-2270. Bu bant aralıklarını takip edeceğiz gram altında. Yılın son çeyreğinde 3000 lira cepte, takip edeceğiz. 6 aydır söylüyorum zaten. 3000 - 3500 lira aralığı da var. Onu daha sonra açıklayacağım. Daha sonraki zirveleri size açıklayacağım. Şu an elinizdeki varlıklara sahip çıkın. Satış için erken. Alım yapmayanlara üzülüyoruz. Her ayı arayacaksın. Her ay yeni rekor kıran gram altın karşında olacak. Her ay, geçen ayın bedava olduğunu göreceksin.