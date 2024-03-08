Rekor sonrası gram altın için yeni rakam

BORSADA BU SEVİYE SON DERECE KRİTİK! - Borsada ise düzeltme hareketi devam ediyor. Daha önce milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalarımda 8730 puan seviyesine işaret etmiştim. Bu seviyelere doğru bir geri çekilmede piyasanın vereceği reaksiyon önemli. Piyasa eğer tepki vermezse geri çekilmelerde 8640 seviyesi diğer hedef değerimiz olacaktır. 8640 seviyesi son derece kritik destek noktasıdır. Çünkü piyasa tepki vermiyorsa farklı konuları gündeme getirmek gerekir. 8730’lardan yukarı yönlü tepki gelirse kısa vadede en azından seçme kadar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”