Rekolte düştü! Fiyatlar artacak

Olumsuz hava şartları nedeniyle kivinin tozlaşma yapamadığını, geçen yıl 8 bin ton olan rekoltenin bu yıl 3 bin 500- 4 bin tona düşebileceğini söyleyen Uzunlar, “Bu ırmak ve deniz havzasında kivi var, yükseldikçe kivi yemeye bile bulunmuyor, rekoltede çok noksan var. Bir de kivide bu yıl bir hastalık çıktı, çoğu üreticinin kivisi kurudu” dedi.