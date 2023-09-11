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Tarım
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Rekolte düştü! Fiyatlar artacak

2023-09-11 14:17:00
Rekolte düştü! Fiyatlar artacak

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu yıl kivide yüzde 50 rekolte kaybı olduğunu, fiyatların yüksek olabileceğini söyledi.

#1
Foto - Rekolte düştü! Fiyatlar artacak

Yalova'dan sonra en fazla kivi üretiminin yapıldığı Ordu'da, fındığın yanında üreticilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivi geçen yıl ilde 8 bin ton üretildi. Bu yıl olumsuz hava şartları ve hastalıklar nedeniyle rekoltenin 3 bin 500 - 4 bin tona kadar düşebileceği belirtildi.

#2
Foto - Rekolte düştü! Fiyatlar artacak

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, geçen yıl rekoltenin yüksek, fiyatların düşük olduğunu söyledi.

#3
Foto - Rekolte düştü! Fiyatlar artacak

Olumsuz hava şartları nedeniyle kivinin tozlaşma yapamadığını, geçen yıl 8 bin ton olan rekoltenin bu yıl 3 bin 500- 4 bin tona düşebileceğini söyleyen Uzunlar, “Bu ırmak ve deniz havzasında kivi var, yükseldikçe kivi yemeye bile bulunmuyor, rekoltede çok noksan var. Bir de kivide bu yıl bir hastalık çıktı, çoğu üreticinin kivisi kurudu” dedi.

#4
Foto - Rekolte düştü! Fiyatlar artacak

Uzunlar, kivinin az olduğu için kalitesinin çok yüksek olduğunu kaydederek, “Bu nedenle fiyatların yüksek olacağını tahmin ediyoruz.

#5
Foto - Rekolte düştü! Fiyatlar artacak

Diğer illerdeki kivi üreticilerinde de rekolte kaybı var. Yalova, Çarşamba ve Mersin’de de durum aynı şekilde. Geçen yıl ucuza kivi satmıştık ancak bu yıl ucuza kivi yok” ifadelerine yer verdi.

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