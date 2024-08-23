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Reha Muhtar direkten döndü

2024-08-23 15:50:34
Reha Muhtar direkten döndü

28 Şubat'ın medya ayağı Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirmişti.

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Foto - Reha Muhtar direkten döndü

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenilmişti.

#2
Foto - Reha Muhtar direkten döndü

Entübe edildiği bilinen Muhtar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

#3
Foto - Reha Muhtar direkten döndü

Gazeteci Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın beyin kanamasının durduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

#4
Foto - Reha Muhtar direkten döndü

Dündar, Muhtar'ın yeniden sağlığına kavuşması için biraz süre gerektiğini de sözlerine ekledi.

#5
Foto - Reha Muhtar direkten döndü

Dündar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

#6
Foto - Reha Muhtar direkten döndü

Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım.

#7
Foto - Reha Muhtar direkten döndü

Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak.

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Foto - Reha Muhtar direkten döndü

Büyük geçmiş olsun...

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