2024-08-23 15:50:34 Reha Muhtar direkten döndü
28 Şubat'ın medya ayağı Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirmişti.
Ama çözemiyorlar! Galatasaray'dan olay Rafa mesajı! Stratejik atak yapmadılar mı? Sessiz kalamadı...
Harekete geçti! Kuvvetli geliyor bu sefer: Sessiz kalamadı ve öyle bir şey ki yoğun bir şekilde sürüyor...
28 Şubat'ın medya ayağı Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinde bir kaza geçirmişti.
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden yuvarlanan ve hastaneye kaldırılan Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu öğrenilmişti.
Entübe edildiği bilinen Muhtar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Uğur Dündar, meslektaşı Reha Muhtar'ın beyin kanamasının durduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.
Dündar, Muhtar'ın yeniden sağlığına kavuşması için biraz süre gerektiğini de sözlerine ekledi.
Dündar, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sevgili arkadaşım, meslektaşım Reha Muhtar'dan güzel haberler aldım.
Beyin kanaması durmuş ve hayati tehlikeyi atlatmış durumda... Biraz zaman alabilir ama sağlığına kavuşacak.
Büyük geçmiş olsun...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23