2024-05-27 16:04:59 Refah’ta şehit sayısı arttı
İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi.
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İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurması kararı aldığı Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamıştı.
Filistin resmi ajansı WAFA, dün akşamki haberinde, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Öte yandan, günün ağarmasıyla birlikte bölgeden gelen görüntüleri facianın boyutunu gözler önüne serdi.
İşte terörist İsrail'in Refah'taki saldırısının ardından bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
Bölgedeki son durum...
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