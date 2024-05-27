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Refah’ta şehit sayısı arttı

2024-05-27 16:04:59
Refah’ta şehit sayısı arttı

İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırıda can kaybı 45'e yükseldi.

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde dün yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

#2
Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

#3
Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 45'e, yaralıların sayısının da 249'a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaşamını yitirenlerden 23'ünün kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu aktarıldı.

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurması kararı aldığı Refah kentinde dün yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalamıştı.

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

Filistin resmi ajansı WAFA, dün akşamki haberinde, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

Öte yandan, günün ağarmasıyla birlikte bölgeden gelen görüntüleri facianın boyutunu gözler önüne serdi.

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

İşte terörist İsrail'in Refah'taki saldırısının ardından bölgedeki son durum...

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

Bölgedeki son durum...

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

Bölgedeki son durum...

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

Bölgedeki son durum...

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Foto - Refah’ta şehit sayısı arttı

Bölgedeki son durum...

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