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Spor
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Real Madrid'e İngiliz çelmesi

2021-05-06 00:46:01
Real Madrid'e İngiliz çelmesi

Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.

#1
Foto - UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, rövanş maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Stamford Bridge'de konu etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, rövanş maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Stamford Bridge'de konu etti.

#2
Foto - İlk maçta 1-1 berabere kalan 2 takım, İstanbul bileti için kıyasıya bir mücadele verdi.

İlk maçta 1-1 berabere kalan 2 takım, İstanbul bileti için kıyasıya bir mücadele verdi.

#3
Foto - Karşılaşmanın 28. dakikasında Chelsea, Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Chelsea, Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.

#4
Foto - 85. dakikada Mason Mount sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve Real Madrid'in umutlarını söndürdü.

85. dakikada Mason Mount sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve Real Madrid'in umutlarını söndürdü.

#5
Foto - Böylelikle Chelsea, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek bir diğer İngiliz takımı oldu.

Böylelikle Chelsea, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek bir diğer İngiliz takımı oldu.

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