2021-05-06 00:46:01 Real Madrid'e İngiliz çelmesi
Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 yenerek finale adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, rövanş maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Stamford Bridge'de konu etti.
İlk maçta 1-1 berabere kalan 2 takım, İstanbul bileti için kıyasıya bir mücadele verdi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Chelsea, Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.
85. dakikada Mason Mount sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve Real Madrid'in umutlarını söndürdü.
Böylelikle Chelsea, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek bir diğer İngiliz takımı oldu.
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