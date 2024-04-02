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Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

2024-04-02 21:53:27
Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli isimleri arasında yer alan genç futbolcu Arda Güler, kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye yüklü bir bonservis bedeli kazandırarak transfer olan Arda Güler, Madrid'de beklediği forma şanslarını bulamadı. Son olarak Athletic Bilbao maçında da süre alamaması milli futbolcuyu adeta çıldırttı. Bunun üzerine Ancelotti ile görüşen Arda Güler için de İspanyollar flaş gelişmeyi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Sezon başında Barcelona ile Real Madrid'i adeta bir transfer savaşına sokan genç yıldız, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı.

#2
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Ancak eflatun-beyazlı ekibe transferinin hemen ardından üst üste sakatlıklar yaşayan Arda Güler, formasından da bir hayli uzak kaldı.

#3
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Sakatlığını atlatıp geri dönmesine rağmen ise İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, oyuncuya şans vermekten kaçınıyor.

#4
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Bu durumdan şikayetçi olan Arda Güler için bardağı taşıran son damla LaLiga'da oynanan Athletic Bilbao mücadelesi oldu.

#5
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

LaLiga'nın 30. haftasında oynanan mücadele, Real Madrid'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

#6
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

İspanyol basınından Exclusivo'da yer alan haberde, Arda Güler'in karşılaşmanın ardından Carlo Ancelotti'ye "Sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum." diyerek çıkıştığı belirtildi.

#7
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Arda Güler'in bu ifadesi üzerine genç futbolcuya "Sakin ol" diyerek karşılık veren Carlo Ancelotti, kararını verdi.

#8
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Yine İspanyol basınında yer alan haberde Arda Güler'in tartışmalara yol açan tavrı nedeniyle gelecek sezon kiralanmasına kesin gözüyle bakıldığı yazıldı.

#9
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Real Madrid yönetimi, sezon sonunda Arda Güler için gelen kiralık tekliflerini değerlendirerek oyuncuyu farklı bir kulübe gönderecek.

#10
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Milli futbolcumuz için en istekli takımların Bayer Leverkusen ve Milan olduğu biliniyordu.

#11
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

İspanyol basınında yer alan bu haber büyük yankı uyandırırken Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği de gizemini koruyor.

#12
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maçta 98 dakika süre aldı. Milli futbolcu, 1 gollük bir performans sergiledi.

#13
Foto - Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Sabah'a göre; Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. 19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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