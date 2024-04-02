Real Madrid’den şok çıkış geldi! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdular: Büyük rezalet bu yahu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli isimleri arasında yer alan genç futbolcu Arda Güler, kariyerine İspanyol devi Real Madrid'de devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'ye yüklü bir bonservis bedeli kazandırarak transfer olan Arda Güler, Madrid'de beklediği forma şanslarını bulamadı. Son olarak Athletic Bilbao maçında da süre alamaması milli futbolcuyu adeta çıldırttı. Bunun üzerine Ancelotti ile görüşen Arda Güler için de İspanyollar flaş gelişmeyi duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…