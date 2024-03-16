2024-03-16 18:16:50 Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Ancelotti'nin şans vermesiyle yeniden takıma dönen Arda, ilk golünü Celta Vigo karşısında kaydederek kendini ispatladı. Fakat yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen ve birçok iddianın gündeme geldiği Arda Güler ile ilgili flaş karar verildi.