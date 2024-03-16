Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

"Arda Güler Real Madrid'de saygı gören bir oyuncu. Türk oyuncu son birkaç aydır iyi bir dönem geçirmedi ve RC Celta Vigo'ya karşı Real Madrid oyuncusu olarak ilk golünü attı. Sadece birkaç dakika oynamasına rağmen eski Fenerbaçeli oyuncu her zaman hakkında konuşulacak bir şeyler veriyor. Sahaya her çıktığında kalitesini ve tekniğini gösteriyor.