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Spor
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Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

2024-03-16 18:16:50
Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Ancelotti'nin şans vermesiyle yeniden takıma dönen Arda, ilk golünü Celta Vigo karşısında kaydederek kendini ispatladı. Fakat yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen ve birçok iddianın gündeme geldiği Arda Güler ile ilgili flaş karar verildi.

#1
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Haberdeki çarpıcı Mbappe detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

#2
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Fenerbahçe'den İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

#3
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Ancelotti'nin şans vermesiyle yeniden takıma dönen Arda, ilk golünü Celta Vigo karşısında kaydederek kendini ispatladı.

#4
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Fakat yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen ve birçok iddianın gündeme geldiği Arda Güler ile ilgili flaş karar verildi.

#5
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Haberdeki çarpıcı Mbappe detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar... Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında ilk golünü atsa da Madrid'deki geleceği henüz netlik kazanmadı. İspanya'da yer alan haberlerde Arda Güler'in yeni sezonda tecrübe kazanması için kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

#6
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Celta Vigo karşısında ilk golünü atsa da Madrid'deki geleceği henüz netlik kazanmadı.

#7
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

İspanya'da yer alan haberlerde Arda Güler'in yeni sezonda tecrübe kazanması için kiralık gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

#8
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da gündemden düşmüyor.

#9
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Celta Vigo filelerine kaydettiği golle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca tarafından onurlandırıldı.

#10
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Marca, Real Madrid tarihinin 416. golünü kaydeden Arda'yı 1. sayfasından okuyucularıyla buluşturdu.

#11
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Madrid'de gol sevinci yaşayan 415 futbolcunun sadece isimleri yazılırken; milli yıldızımız kendi fotoğrafıyla sayfada yer aldı.

#12
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

416 kişilik listede Cristiano Ronaldo attığı 451 golle ilk sırada yer alıyor.

#13
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Arda Güler, Celta Vigo karşısında ilk golünü kaydetse de Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini koruyor. İspanya'da yer alan haberlerde Arda Güler'in tecrübe kazanması ve fiziksel eksikliğini gidermesi için kiralanabileceği iddia ediliyor.

#14
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Özellikle Milan ve Real Sociedad'ın Arda Güler'i kiralamak istediği ifade ediliyor. Real Madrid yönetiminin Brahim Diaz örneğinde olduğu gibi Arda Güler'i Milan'a kiralamak istiyor.

#15
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Arda Güler için İspanyol basınında yer alan iddialara bir yenisi eklendi. Planeta Madrid'de yer alan habere göre Real Madrid yönetimi Arda Güler'e güveniyor ve genç oyuncunun ilerleyen dönemde takımın en önemli isimlerinden biri olacağına inanılıyor.

#16
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Haberde "Kulüpte Arda Güler'in performansından çok memnunlar" ifadesi yer alırken genç oyuncunun oynadığı her dakikayı iyi değerlendirdiği vurgulandı.

#17
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Real Madrid teknik heyetinin Arda Güler'in aldığı dakikalarda gösterdiği performanstan memnun kalındığı belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

#18
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

"Arda Güler Real Madrid'de saygı gören bir oyuncu. Türk oyuncu son birkaç aydır iyi bir dönem geçirmedi ve RC Celta Vigo'ya karşı Real Madrid oyuncusu olarak ilk golünü attı. Sadece birkaç dakika oynamasına rağmen eski Fenerbaçeli oyuncu her zaman hakkında konuşulacak bir şeyler veriyor. Sahaya her çıktığında kalitesini ve tekniğini gösteriyor.

#19
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Kulüpte onun performansından çok memnunlar. Yönetim ona çok güveniyor. Önünde büyük bir gelecek olduğuna inanıyorlar ve tavan noktasının nerede olacağını bilmiyorlar. Aslında, Valdebebas'ta birkaç hafta önce beklendiği gibi kiralık olarak ayrılmayabileceğini doğrulayan yetkili sesler var."

#20
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

"Bu oyuncunun potansiyelinden şüphe duyan birçok Madridli olmasına rağmen, Real Madrid içinde tüm desteğe sahip. Kendi takım arkadaşları bile onu sonuna kadar övüyor ve dünya çapında bir oyuncu olabileceğini söylüyorlar. Bu nedenle sezonu nasıl bitireceğini görmemiz gerekecek.

#21
Foto - Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı! Mbappe gelirse... Bu Real’in ipiyle hakikaten kuyuya inilmez doğrusu…

Sabah'a göre; Endrick'in ve muhtemelen Kylian Mbappé'nin gelişi nedeniyle gelecek yıl oynamasının daha karmaşık olacağını belirtmek gerekir. Ancak takım için, Santiago Bernabéu'dan ayrılmasına gerek kalmadan bir oyuncu olarak ilerlemeye devam etmesi için yeterli dakikaya sahip olabileceğini düşünmeleri mümkün."

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