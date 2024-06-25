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Spor
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Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

2024-06-25 08:10:18
Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

A Milli Takımdaki kriz İspanyol basınında gündem oldu. İspanyollar Arda Güler konusunda tepki gösterdi.

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Foto - Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

Fotospor'da yer alan habere göre, Vincenzo Montella, Hamit Altıntop, TFF ve sosyal medya üzerinden devam eden Arda Güler polemiği başta İspanyol olmak üzere Almanya ve İtalya'nın yanı sıra Fransa ve Güney Amerika basınında bile gündem oldu.

#2
Foto - Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

Arda Güler'in Portekiz maçında "yorgun" olduğu için oynatılmadığı iddiaları üzerine Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen sosyal medya hesapları başlayan polemiğin genç oyuncuya psikolojik olarak etki ettiğini savundu.

#3
Foto - Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

Real Madrid'in işe el atması gerektiği, Arda Güler'in basit polemiklere meze edilecek kadar değersiz olmadığından bahsedildi. Real Madrid yönetiminden, Arda Güler'i Euro 2024'ten çekmesi talep edildi.

#4
Foto - Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

İtalyanlar ise Montella'nın Türk futbol tarihinin belki de Altın Top almaya en yakın oyuncusuna gösterdiği muamelenin Türkiye'de tepki çektiği haberlerini yaptı. Montella'nın takımın en büyük yıldızı ile yaşadığı polemik yüzünden kovulmaya hazırlanması gerektiğini savundu.

#5
Foto - Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

Alman basını ise Türk Milli Takımı'nın başındaki Hamit Altıntop'un, Montella'nın işlerine karıştığı iddialarına değindi. Real Madrid'e kadar uzanan bir kariyerin ardından Suker (Hırvat Futbol Federasyonu Başkanı) gibi farklı bir kariyer seçtiğinden bahsedildi.

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Foto - Real Madrid'den Arda Güler tepkisi

Hamit'in "benim Türkiye'ye değil, Türkiye'nin bana ihtiyacı var" sözlerinin peşini bırakmadığından bahsedildi. Arda Güler krizini doğru yönetemeyen Altıntop'un, TFF başkanlığı hayallerinin suya düşebileceğinin altı çizilidi.

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