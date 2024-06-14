Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 2023 yılında boşandılar. Geçen Mayıs ayında Nagehan Alçı, X hesabından, "Sinirli ifadelerle yapılan paylaşımda “Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz… Öyle bir körlük ki hem de! Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz… Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…” ifadeleri kullandığı bir tweet paylaştı. Bu tweet ardından kullanıcılar, "Bu sözler Rasim Ozan Kütahyalı'ya mı" sorusunu yöneltti.