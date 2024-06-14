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Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

2024-06-14 10:47:34
Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı 2023 yılında boşandılar. Geçen Mayıs ayında Nagehan Alçı, X hesabından, "Sinirli ifadelerle yapılan paylaşımda “Bir kriminel kafa, bir adi hırsız bazen öyle yakınınıza girer ki kör olursunuz… Öyle bir körlük ki hem de! Yıllarca en yakınınızdakinin nasıl bir sülük, ne şeytani bir dolandırıcı, ne profesyonel bir yalancı olduğunu görmemişsiniz… Ama adalet var. Suç cezasız kalmaz…” ifadeleri kullandığı bir tweet paylaştı. Bu tweet ardından kullanıcılar, "Bu sözler Rasim Ozan Kütahyalı'ya mı" sorusunu yöneltti.

1
#1
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

Nagehan Alçı X hesabından tekrar bir tweet serisi paylaştı. Eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan şiddet gördüğünü itiraf eden Alçı, yıllarca boşanmaya cesaret edemediğini, tehdit edildiğini ve evine polis geldiğini ileri sürdü.

#2
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

Yaşadığı şiddeti ailesiyle dahi paylaşamadığını belirten Alçı, 2019 yılında boşanma dilekçesi hazırlattığını ancak cesaret edemediği için geçen yıl boşandığını ifade ederek şunları yazdı:

#3
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

"1)Hayatımın en büyük pişmanlığı Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim,içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi… İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor.Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor.

#4
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

2) Başkaları için avaz avaz bağırırken kendi için hep susuyor, içine atıyor. Ben uzun, çok uzun yıllardır tahayyül edemeyeceğiniz boyutlarda psikolojik, fiziksel ve ekonomik bir şiddet sarmalının içinde yaşadım.

#5
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

3)Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm.

#6
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

4) En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır. Uğradığım şiddetle kendi kendime baş etmeye çalıştım. Yıllarca bunları-kendi şahit oldukları hariç- ailemle dahi paylaşmadım. Bunun yalnızca iki istisnası var…

#7
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

5) Kardeşim Lalehan Gülle ve avukatım Gözde Egemen. İkisi de her şeye şahit… Yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemedim. Korunmak için kapıya polis çağırdığımı, geldiklerinde haberlere konu oluruz çocuklar kötü etkilenir diye vazgeçip geri gönderdiğimi bilirim.

#8
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

6)Şimdi açıp çekmecelere bakıyorum, Gözde ile hazırladığımız 2019 tarihli boşanma dilekçeleri var…Hiç birini işleme koyamamışım… 7) Nihayet geçen yıl cesaretimi toplayıp sırf bu şiddet ve işkenceden kurtulmak için dava açtım fakat yine tehdit edilerek bana dayatılan boşanma şartlarını kabul ettim. Ancak boşanmakla da şiddetten kurtulamadım sevgili hemcinslerim…

#9
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

8) Her gün hakarete ve iftiraya uğramaktan, tehdit edilmekten kurtulamadım. Ama artık susmayacağım. Gerekli hukuki süreçleri başlatıyorum. Hukuka ve adalete güvenim tam. Şayet benimle empati kuran kadınlar varsa, onlara diyorum ki sizi çok iyi anlıyorum ama lütfen susmayın!"

#10
Foto - Rasim’i boşayan Nagehan’dan işkence itirafı!

Nagehan Alçı’nın, “Dayatılan şartları kabul ettim” demesi dikkatlerden kaçmadı. Zira 40 milyon TL’lik tazminat aldığı belirtilen Alçı’ya bunu Rasim Ozan’ın mı dayattığı merak konusu oldu!..

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Yorumlar

Kendi gozundeki merteği gormekten aciz ULKE MESEKELERI HAKKINDA AHKAM.KESIYOR...RI

Neyine guveniyon, sen kimsin ki parasutle indirildin medyaya

Mustafa

Bu karı gündem oluşturıyor rasim iyi dayanmış
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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