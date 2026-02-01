  • İSTANBUL
Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: “İmamoğlu o isimden nefret ediyor”

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP içerisindeki güç dengelerini sarsacak zehir zemberek bir yazı kaleme alarak Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat arasındaki köprülerin tamamen atıldığını ileri sürdü. Geçmişteki "devirme" ittifakının yerini rant ve güç savaşına bıraktığını savunan Kütahyalı, parti üyelerine "ya Ekrem’cisiniz ya Rıza’cı" diyerek sert bir tercih çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dönemlerine dair çarpıcı iddiaların yer aldığı yazı, siyaset kulislerinde deprem etkisi oluşturdu.

#1
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

CHP’de son dönemde kulisleri hareketlendiren tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, kaleme aldığı yazıda parti içi güç dengeleri ve geçmişte kurulan ittifaklar üzerinden dikkat çeken bir çerçeve çizdi; isim isim saydı, sert bir “tercih” çağrısı yaptı.

#2
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

Kütahyalı yazısının ana tezini net bir cümleyle kurdu: “Hem Rıza Akpolat’çı hem Ekrem İmamoğlu’cu olunmaz.” Bu yaklaşımı, “İmamoğlu’nun bunu kabul etmeyeceği” iddiasıyla gerekçelendirdi ve İmamoğlu Ailesi’nin Rıza Akpolat ve çevresinden nefret ettiğini ileri sürdü. Yazıda ayrıca İmamoğlu’nun kamuoyuna yansıyan “Pışıkkk” hareketinin Rıza Akpolat’a yapıldığı iddiası da yer aldı.

#3
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

Yazıda, Kütahyalı’nın anlatımıyla iki ismin 2023’te siyasi hedefler doğrultusunda yan yana geldiği savunuldu. Kütahyalı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun devrilmesi sürecinde Ekrem İmamoğlu–Rıza Akpolat hattının birlikte hareket ettiğini; bu süreçte Özgür Özel’in Kasım 2023 kurultayını kazanmasında Akpolat’ın “örgüt içi gücü ve şebekesinin” etkili olduğunu ileri sürdü. Bu bölümde adı özellikle geçen isimlerden biri de Erdoğan Toprak oldu; Kütahyalı, Toprak’ı Akpolat’la aynı siyasi denklem içinde konumlandırdı.

#4
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

Kütahyalı, kurultaydan sonraki iki yılda “çok şey değiştiğini” savunarak İmamoğlu ile Akpolat’ın güç ve rant paylaşımı nedeniyle birbirine düştüğünü yazdı. İddiaya göre zamanla iki tarafın ilişkisi daha da sertleşti ve karşılıklı nefret noktasına geldi.

#5
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

Yazıda, Rıza Akpolat’ın adamı olarak tanımlanan Ali Haydar Fırat’ın, İmamoğlu’na “sürekli laf çaktığı” ve “iğnelediği” de ileri sürüldü. Kütahyalı, ayrıca İmamoğlu’nun bir milletvekiline söylediğini öne sürdüğü ifadeyi aktardı ve bu sözlerde Aziz İhsan Aktaş isminin geçtiğini yazdı. Aynı şekilde Kütahyalı, Rıza Akpolat’ın da bir ziyaretçisine İmamoğlu hakkında ağır bir cümle kurduğunu iddia etti; yazıda bu karşılıklı sözler, kopuşun kanıtı gibi sunuldu.

#6
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

Kütahyalı’nın yazısında geçen bir diğer başlık, TFF Genel Kurulu üzerinden anlatılan bölüm oldu. Yazıda, Mehmet Baykan’ın Divan Başkanlığı tavrının Mehmet Büyükekşi’den yana olduğu iddiası yer aldı; bunun da İmamoğlu-Akpolat hattında geçmiş gerilimlere bağlandığı bir anlatım kuruldu.

#7
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

Kütahyalı yazısında, Erdoğan Toprak hakkında “dokunulmazlığı olmasa tutuklanacağı” yönünde bir değerlendirme yaptı ve Toprak’ın yurt dışına yerleşme hazırlığında olabileceğini ileri sürdü. Metinde ayrıca Ece Güner Toprak ismi de geçti; Kütahyalı, bazı suçlamaları bu isimle bağlantılı şekilde anlattı ve “aile üyelerinin de zan altında olduğu” yorumunu yazıya taşıdı.

#8
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

Kütahyalı yazısında, gazeteci Zafer Mutlu ile yaptığı bir konuşmayı aktardı; Mutlu’nun bazı ilişkilerden kendini çektiğini söylediğini belirtti. Yazıda ayrıca İsmail Saymaz ismi de açıkça anıldı; Kütahyalı, İmamoğlu’nun Akpolat’a bakışını “avukatlara” ve Saymaz’a sorulabileceğini yazarak bu ismi referans noktası olarak kullandı.

#9
Foto - Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: "İmamoğlu o isimden nefret ediyor"

Kütahyalı, tüm bu anlatımı “manzara budur” diyerek bağladı ve CHP’lilere dönük olarak “Hem Ekrem’ci hem Rıza’cı olunmaz. Tercihinizi yapın.” mesajını verdi. Yazının omurgası, bu net saflaşma çağrısı üzerine kuruldu.

