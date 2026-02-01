Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: “İmamoğlu o isimden nefret ediyor”
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, CHP içerisindeki güç dengelerini sarsacak zehir zemberek bir yazı kaleme alarak Ekrem İmamoğlu ve Rıza Akpolat arasındaki köprülerin tamamen atıldığını ileri sürdü. Geçmişteki "devirme" ittifakının yerini rant ve güç savaşına bıraktığını savunan Kütahyalı, parti üyelerine "ya Ekrem’cisiniz ya Rıza’cı" diyerek sert bir tercih çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dönemlerine dair çarpıcı iddiaların yer aldığı yazı, siyaset kulislerinde deprem etkisi oluşturdu.