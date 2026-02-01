Rasim Ozan’dan CHP’yi karıştıracak bomba: “İmamoğlu o isimden nefret ediyor”

Yazıda, Rıza Akpolat’ın adamı olarak tanımlanan Ali Haydar Fırat’ın, İmamoğlu’na “sürekli laf çaktığı” ve “iğnelediği” de ileri sürüldü. Kütahyalı, ayrıca İmamoğlu’nun bir milletvekiline söylediğini öne sürdüğü ifadeyi aktardı ve bu sözlerde Aziz İhsan Aktaş isminin geçtiğini yazdı. Aynı şekilde Kütahyalı, Rıza Akpolat’ın da bir ziyaretçisine İmamoğlu hakkında ağır bir cümle kurduğunu iddia etti; yazıda bu karşılıklı sözler, kopuşun kanıtı gibi sunuldu.