  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Rapor edildi: Beyaz saça karşı umut görünmüyor mu? Önemli yeni bir araştırma: Araştırmacı'nın sözleri yeniden gündeme geldi

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rapor edildi: Beyaz saça karşı umut görünmüyor mu? Önemli yeni bir araştırma: Araştırmacı'nın sözleri yeniden gündeme geldi

Saç beyazlaması, yaşlanmanın kaçınılmaz bir işareti mi, yoksa durdurulabilir bir süreç mi? Kritik soru ile ilgili araştırmacı Yrd. Doç. Helen He böyle ifade ederek söyledi. Çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Rapor edildi: Beyaz saça karşı umut görünmüyor mu? Önemli yeni bir araştırma: Araştırmacı'nın sözleri yeniden gündeme geldi

Saçlarınıza aklar düşmeye başladıkça yeni çıkan gri saç tellerini kabulleiyor ya da onları tek tek cımbızla yolmaya çalışıyoruz. Araştırmacı Mount Sinai’deki Icahn Tıp Fakültesi’nde dermatoloji bölümünde Yrd. Doç. Helen He, Saç beyazlaması ile ilgili tehlikeli bir durum ortada deyip cımbızdan uzak durun diye bu sözlerle uyarıyor. Saç için birçok kişi adımlar atıyor ama yetersiz gözüküyor. Saç beyazlaması, yaşlanmanın kaçınılmaz bir işareti mi, yoksa durdurulabilir bir süreç mi? neler uygulandı? Nasıl rapor edildi?

#2
Foto - Rapor edildi: Beyaz saça karşı umut görünmüyor mu? Önemli yeni bir araştırma: Araştırmacı'nın sözleri yeniden gündeme geldi

konuyla ilgili saçlardaki beyazlama genetik mi, yoksa geciktirilebilir bir süreç mi? Rapor edildi. Mount Sinai’deki Icahn Tıp Fakültesi’nde dermatoloji bölümünde Yrd. Doç. Helen He, Washington Post’a “Nasıl ki cilt yaşlanırsa ve vücudunuzdaki diğer organlar yaşlanırsa, saç da yaşlanır” dedi. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre, bu beyazlama süreci kişiden kişiye farklı hızlarda gerçekleşiyor ancak çoğumuz 30’lu veya 40’lı yaşlarımızda giderek artan beyaz saçları fark etmeye başlıyoruz. Bu dönemde, saç telinin içine pigment yerleştirmekten sorumlu olan saç folikülü hücreleri olan melanosit kök hücreleri tükenmeye ya da işlevsiz hale gelmeye başlıyor. Saç beyazlaması genellikle yaşlanmanın doğal bir belirtisi olarak kabul edilse de, bazı kişilerde genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Bu durum, hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatsızlık verici bir duruma dönüşebilir.

#3
Foto - Rapor edildi: Beyaz saça karşı umut görünmüyor mu? Önemli yeni bir araştırma: Araştırmacı'nın sözleri yeniden gündeme geldi

Genç Yaşta Saç Beyazlamasının Nedenleri Saçlarımıza rengini veren pigmentlere melanin adı verilir. Saç köklerinde bulunan melanosit hücreleri tarafından üretilen bu pigmentin zamanla azalması veya üretilememesi, saçların beyazlamasına yol açar. Genç yaşta saç beyazlamasının arkasında yatan birkaç temel neden vardır: Genetik Faktörler! En yaygın nedenlerden biri genetiktir. Ailenizde erken yaşta saç beyazlaması olan bireyler varsa, sizin de benzer bir durumla karşılaşma olasılığınız yüksektir. Bu, saç beyazlamasının "ırsi" bir özellik olduğunu gösterir. Vitamin ve Mineral Eksiklikleri! Vücuttaki bazı vitamin ve mineral eksiklikleri saç pigmentasyonunu olumsuz etkileyebilir. Özellikle B12 vitamini, D vitamini, ferritin (demir) ve bakır eksiklikleri erken saç beyazlamasına yol açabilir. Saç pigmenti üreten melanositlerin güçlü kalması, doğru besinlerden yeterli miktarda alınmasıyla mümkündür.

#4
Foto - Rapor edildi: Beyaz saça karşı umut görünmüyor mu? Önemli yeni bir araştırma: Araştırmacı'nın sözleri yeniden gündeme geldi

Stres! Yoğun ve kronik stres, vücuttaki serbest radikalleri artırarak oksidatif stresi tetikler. Bu durum, melanin üreten hücrelere zarar verebilir ve saçların beyazlamasına neden olabilir. Halk arasında "bir gecede saçı ağardı" gibi hikayelerin bilimsel temeli, yoğun stresin neden olduğu ani pigment kaybıdır. Tiroid Sorunları! Hipotiroidizm (tiroid bezinin yavaş çalışması) veya hipertiroidizm (aşırı çalışması) gibi tiroid bezindeki düzensizlikler, melanin üretimini etkileyerek saç beyazlamasını hızlandırabilir. Otoimmün Hastalıklar! Vücudun kendi hücrelerine saldırmasıyla ortaya çıkan otoimmün hastalıklar da saç beyazlamasına neden olabilir. Örneğin vitiligo, melanosit hücrelerinin işlevini kaybetmesine neden olarak ciltte ve saçta renk kaybına sebep olur. Sigara Kullanımı! Sigara alışkanlığı, oksidatif stresin yükselmesine ve saç köklerine yeterli besin ulaşmamasına yol açar. Saç Beyazlaması Durdurulabilir mi? Saçların beyazlamasını önlemek veya tekrar doğal rengine kavuşturmak, kişideki asıl sebebe göre farklılık gösterir. Genetik Faktörler: Eğer erken saç beyazlamanızın nedeni genetikse, bu süreci tamamen durdurmak veya geri döndürmek mümkün değildir. Ancak, bu durumda bile yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları ile sürecin yavaşlatılmasına yardımcı olunabilir. Vitamin ve Mineral Eksiklikleri: Eğer beyazlama nedeni vitamin veya mineral eksikliği ise, bu eksikliklerin giderilmesiyle beyazlama süreci yavaşlatılabilir. Hatta bazı durumlarda, eski saç renginin bir miktar geri geldiği gözlemlenebilir. Bunun için doktor kontrolünde takviyeler kullanılabilir. Stres Yönetimi: Stres kaynaklı beyazlamada, stres yönetimi teknikleri (meditasyon, yoga, düzenli egzersiz) saç sağlığını olumlu etkileyebilir. Altta Yatan Hastalıklar: Tiroid sorunları veya otoimmün hastalıkların kontrol altına alınması, saç beyazlama sürecini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Unutulmaması gereken en önemli nokta, saç beyazlamasını durdurmak için kullanılan medikal veya doğal yöntemlerin bilimsel olarak kesin kanıtlanmış bir çözüm sunmadığıdır. Bu konuda, özellikle internet ortamında yer alan kesin çözüm vaatlerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Saç Beyazlamasını Yavaşlatmak İçin İpuçları Dengeli Beslenme: B12, D vitamini, çinko ve bakır açısından zengin besinler tüketin. Stres Yönetimi: Meditasyon, nefes egzersizleri ve düzenli spor yapmak faydalı olabilir. Sigara ve Alkolü Azaltın: Zararlı alışkanlıklar erken beyazlamayı hızlandırır. Doğal Yağlar ve Maskeler: Saç köklerini besleyen doğal yağlar (hindistancevizi yağı, argan yağı) kullanılabilir. Düzenli Sağlık Kontrolü: Tiroid ve vitamin değerlerinizi düzenli kontrol ettirin. Saç Beyazlaması İçin Hangi Doktora Gidilir? Saç beyazlaması estetik bir sorun gibi görünse de, altında sağlıkla ilgili nedenler yatabilir. Bu nedenle doğru uzmana başvurmak önemlidir. Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı: Saç ve saç derisi sorunları için ilk başvurulması gereken bölümdür. Dermatolog, saç beyazlamasının nedenini araştırarak gerekli tetkikleri isteyebilir. Endokrinoloji Uzmanı: Hormonal bozukluklar ya da tiroid hastalıkları şüphesi durumunda, endokrinoloji bölümü devreye girer. İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı: Vitamin, mineral eksiklikleri veya metabolik sorunlar varsa bu branş devreye girer. Sıkça Sorulan Sorular Saç beyazlaması tamamen geri döndürülebilir mi? Genellikle hayır. Özellikle genetik faktörler nedeniyle oluşan beyazlama kalıcıdır. Ancak beslenme eksiklikleri veya hastalıklar nedeniyle oluşan beyazlamada, altta yatan sorunun çözülmesiyle süreç yavaşlayabilir veya bazı durumlarda kısmen iyileşme görülebilir. Beyaz saçları yolmak, beyazlamayı hızlandırır mı? Bu bir efsanedir. Beyazlayan saçı yolmak, ne daha fazla beyaz saçın çıkmasına neden olur ne de süreci hızlandırır. Sadece saç kökünden yeni bir beyaz saç telinin çıkmasına yol açar. Stres saçları bir gecede beyazlatır mı? Stres, saçların bir gecede beyazlamasına doğrudan neden olmaz. Stresin artması, pigmentli saçların kaybına yol açarak beyaz tellerin öne çıkmasına sebep olabilir. Bu durum, saçların aniden beyazladığı yanılsamasını yaratır. (ortadoguhastanesi) uygulandı! Yeni bir araştırmaya göre diyet içecekler, tatlılar ve dondurmalarda yaygın olarak kullanılan şekersiz doğal tatlandırıcı stevia (şeker otu), saç dökülmesine karşı etkili olabilir. Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, stevia bitkisinden elde edilen bileşenlerinin, saç dökülmesi tedavisinde yaygın olarak kullanılan minoxidil ile birlikte kullanıldığında saçları belirgin şekilde artırabileceğini ortaya koydu.

#5
Foto - Rapor edildi: Beyaz saça karşı umut görünmüyor mu? Önemli yeni bir araştırma: Araştırmacı'nın sözleri yeniden gündeme geldi

Sydney Üniversitesi’nden Dr. Lifeng Kang liderliğindeki ekip, stevia özlerinin minoxidil'in deri yoluyla emilimini artırabileceğini ve bu sayede tedavinin etkinliğini büyük ölçüde yükseltebileceğini belirtti. Araştırmada, sırtında tüysüz bölge bulunan farelere 35 gün boyunca her gün minoxidil ve steviosid içeren mikroiğne uygulandı. Sonuçlar, bu karışımın uygulandığı farelerin sırtında yüzde 67,5 oranında yeni saç çıkışı görüldüğünü ortaya koydu. Sadece minoxidil verilen farelerde ise bu oran yüzde 25’te kaldı. Bilim insanları, bu yöntemin insanlar üzerinde benzer bir etki gösterip göstermeyeceğini doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özellikle stevia içeren ürünleri tüketmenin doğrudan saç çıkışını artıracağına dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi. Dr. Kang, “Steviosid ile minoxidil’in birlikte kullanımı, saç dökülmesine karşı daha doğal ve etkili bir tedaviye doğru atılmış umut verici bir adım olabilir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çok dehşet verici olay! "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun"
Gündem

Çok dehşet verici olay! "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun"

Türk hekim Fahrettin Er, Batı'nın sömürerek fakirleştirdiği Afrika'daki yokluk ve dramı başından geçen bir olayla anlattı. İşte duygulandıra..
Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!
Gündem

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendirdi. Ekonomi v..
Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı
Gündem

Uyuşturucu operasyonunda yen dalga: Ünlü isimler gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu genişliyor. Gelen son bilgilere göre Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı. Melisa D..
3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Gündem

3 servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda yürekleri ağza getiren kaza meydana geldi. Üç işçi servisinin karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı...
ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor
Ekonomi

ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’tan itibaren sistem değişiyor

ATM kullanımında köklü bir değişiklik için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026’dan itibaren özel bankalar, ATM’leri “şube içi” ve “şube dışı” ol..
Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu
Dünya

Çekirge bir sıçrar iki sıçrar… Tacizci ahlaksız baltayı taşa vurdu

Parkta spor yapan kadınlara yönelik birçok defa taciz olayına karıştığı tespit edilen şahıs, son girişiminde farkında olmadan bir sivil kadı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23