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Ramazan
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Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

2024-04-06 17:11:17
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

Ramazan sofralarında genellikle tatlılara geniş yer ayırılır. Pek çok kişi ise bal kabağı hazırlamayı tercih ediyor.

#1
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

Eskişehir’de genel olarak iftar sonrası hafif olduğu için tercih edilen kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşların talepleri pazarcı esnafın işlerini arttırdı.

#2
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

Ramazan ayıyla birlikte sofralardan tatlıyı eksik etmeyen vatandaşlar, kabak tatlısına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Pazarcı esnafı Uğur Diker, vatandaşların kabak tatlısının diğer tatlılara göre sindiriminin kolay olması sebebiyle tercih ettiğini, sofralardan eksik etmediğini ifade etti.

#3
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

Evde kabak tatlısı yapmak isteyen vatandaşların kabak talepleri artarken, pazarcı esnafı işlerinin yoğun olduğunu ve satışların artmasıyla birlikte esnafın yüzü güldü. Pazarcı esnafı Diker, bayram sonuna kadar kabak satışlarının devam edeceğini söyledi.

#4
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

Eskişehir’de semt pazarında esnaf olan Uğur Diker, Ramazan ayıyla birlikte kabak tatlısının daha popüler hale geldiğini söyledi. İşlerin çok yoğun olduğunu belirten ve kabağın pişirilme şekillerinden de bahseden Diker, “Kabak tatlısı sindirimi rahat olduğu için diğer tatlılardan daha iyidir. Zaten bu aralar daha popüler olduğunu söyleyebiliriz, vatandaşlar iftardan sonra hafif tatlılar tüketmek istiyor.

#5
Foto - Ramazan sofralarının vazgeçilmezi: Bal kabağı

Dolayısıyla kabak satışlarımız da artış var. Bu yıl kabaklarımız Ramazan ayına denk geldi ve çok muazzam bir talep var, çoğu zaman işlere yetişemiyoruz. Bayramın son gününe kadar da kabağımız var, Allah nasip ederse bayramın sonuna kadar bitireceğiz. Kabağın bölgelere göre farklı pişirme şekilleri var ama Eskişehirli vatandaşlar kabağı temizledikten sonra 1 gün şekerde bekletirler, ertesi gün en kısık ateşle 45-50 dakika pişirirler ve tüketirler. Ondan sonra fırına da atılabilir, özellikle fırında yapıldığında daha bir harika oluyor. Dışı kurabiye, içi ise hafif akışkan ve jel gibi oluyor, muazzam bir tatlı haline geliyor. Kabaklarımızın paketi 30, kilosu 25 lira. Sindirimi daha rahat olması sebebiyle vatandaşlara Ramazan ayında kabak tatlısı tüketmelerini öneriyorum” dedi.

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Yorumlar

İ. Keskin

Müslüman: Güç sende yetki sende şu yemek haberlerini. yemek programlarını, yemek reklamlarını bir yasaklasanız diyorum. Gerçekten gına geldi yediğimiz yemek üstüne yemek reklamı izlemekten. Kabak haberinin üstüne kabak patlattık ya. olan var olmayan var, alan var alamayan var. Allah bizi affetsin, herkesin bir izzeti nefsi var.
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