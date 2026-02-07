  • İSTANBUL
TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu
TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu

TÜİK’in eğitimden gelire kadar pek çok kriteri baz alarak hazırladığı yeni sosyoekonomik gelişmişlik haritası, Türkiye’deki gelir adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Listenin zirvesinde Ankara’nın Çankaya ilçesi ile İstanbul’un köklü semtleri yer alırken, Giresun’un Çamoluk ilçesi Türkiye’nin en düşük refah puanına sahip bölgesi oldu. Araştırma sonuçları, hane halklarının yalnızca yüzde 1,1’inin en üst refah seviyesinde yaşadığını ortaya koyarak dikkatleri kırsal bölgelerdeki yaşam standartlarına çekti.

#1
Foto - TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eğitim, gelir ve yaşam standartları gibi çok sayıda kriteri baz alarak hazırladığı çalışmaya göre, Türkiye'de hane halklarının sadece yüzde 1,1'i en üst refah seviyesinde bulunuyor. Araştırma, özellikle büyükşehir merkezleri ile kırsal bölgeler arasındaki sosyoekonomik farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

#2
Foto - TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu

Genel sıralamada Türkiye'nin sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçesi Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu. Çankaya'yı İstanbul'un köklü ilçeleri Kadıköy ve Beşiktaş izledi. Bu ilçeler, hane halkı olanakları, eğitim düzeyi ve yaşam standartları açısından listenin en üst basamağında yer aldı. Metropollerdeki bu yüksek skora rağmen, ülke genelinde "yüksek refah" grubuna giren hane oranının oldukça sınırlı kalması dikkat çekti. Araştırmada sosyoekonomik seviye puanı en düşük ilçe ise Giresun'un Çamoluk ilçesi olarak belirlendi. TÜİK analizine göre Çamoluk, hane halkı varlığı ve sosyal imkanlar açısından Türkiye'nin en zayıf skoruna sahip bölgesi oldu. Sıralamanın alt basamaklarında yer alan ilçelerin büyük bölümünün nüfusu az, kırsal yapısı baskın ve temel sosyal imkanlara erişimi sınırlı bölgelerden oluştuğu görüldü. Bu ilçelerde geçim kaynakları, eğitim olanakları ve teknolojik erişimin oldukça kısıtlı olduğu vurgulandı.

#3
Foto - TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu

TÜİK verilerine göre sosyoekonomik seviyesi en düşük ilçeler şunlar: Giresun – Çamoluk Konya – Derebucak Sivas – Doğanşar Kayseri – Felahiye Sinop – Dikmen Kastamonu – Pınarbaşı Çankırı – Bayramören

