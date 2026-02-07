TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en zengin ve en fakir ilçeleri belli oldu
TÜİK’in eğitimden gelire kadar pek çok kriteri baz alarak hazırladığı yeni sosyoekonomik gelişmişlik haritası, Türkiye’deki gelir adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Listenin zirvesinde Ankara’nın Çankaya ilçesi ile İstanbul’un köklü semtleri yer alırken, Giresun’un Çamoluk ilçesi Türkiye’nin en düşük refah puanına sahip bölgesi oldu. Araştırma sonuçları, hane halklarının yalnızca yüzde 1,1’inin en üst refah seviyesinde yaşadığını ortaya koyarak dikkatleri kırsal bölgelerdeki yaşam standartlarına çekti.