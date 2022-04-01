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Ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

2022-04-01 17:12:22
Ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk

Sivas, Kırşehir, Niğde, Kırıkkale ve Yozgat'ta ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda alışveriş yoğunluğu gözlendi. Sivas'ta kurulan semt pazarı esnafı İsmail Mercan, diğer günlere oranla pazarda müşteri yoğunluğu yaşandığını söyledi. Mercan, mevsimsel geçiş nedeniyle fiyatların biraz yüksek olduğunu belirterek, "İnşallah fiyatlar düşecek ve yaz dönemine gireceğiz. Vatandaşın yoğunluğu düne göre daha güzel." dedi. Esnaf Ahmet Arslan ise fiyatların yüksek olması nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü ifade ederek, "Bu nedenle işlerimiz etkileniyor. Üretim olmadığı için fiyatlar yüksek, üretim olsa bu kadar yüksek olmaz." diye konuştu.

#1
Foto - Kırşehir’de tarihi Uzun Çarşı' da, hurma satan Arif Karaboğa,

Kırşehir’de tarihi Uzun Çarşı' da, hurma satan Arif Karaboğa, "Hurma, bakliyat tüm ürünlerde fiyat artışı oldu. Hurma geçen yıl 80 liraydı, bu sene 150-160 lira. Bakliyatta da ciddi artış var. İşler çok düşük. İnşallah ramazan içinde açılır, artar.“ dedi. Baharat ve bakliyat satan Özgen Öz de "Bu sene hammadde maliyetlerindeki artış, satışları olumsuz etkiledi. Baharat, bakliyat, şarküteri, bütün gruplarda maalesef ciddi artış var, bu da işlerimizi olumsuz etkiledi." dedi.

#2
Foto - Niğde'de Yeni Çarşı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yoğunluk yaşandı, vatandaşlar, ramazan için alışveriş yaptı. Hurma satışı yapan Sedat Altındağ, ramazanda eski yoğunlukların kalmadığını belirterek,

Niğde'de Yeni Çarşı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yoğunluk yaşandı, vatandaşlar, ramazan için alışveriş yaptı. Hurma satışı yapan Sedat Altındağ, ramazanda eski yoğunlukların kalmadığını belirterek, "İnsanlar şu anda temel ihtiyaçlarına yönelmiş durumda. Hurma üvey evlat muamelesi görmeye başladı. Esnaf olarak biz de çok zorlanıyoruz. Kar marjlarımız çok düştü, masraflarımız arttı, ürün bulmakta zorluk çekiyoruz. İnsanlar da esnaf da zor durumda." ifadelerini kullandı. Kasap dükkanı işleten Yakup Dalmış da ramazanın gelmesiyle işlerin hareketlendiğini dile getirerek, "Ramazan bereketiyle geldi. Fiyatların yükselmesine rağmen işler hareketli, memnunuz." dedi.

#3
Foto - Kırıkkale'de de ramazan öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş yapan vatandaşlardan Yunus Çelik, AA muhabirine, ramazanın tüm Müslümanlar adına hayırlar getirmesini diledi. Son dönemde rahat rahat alışveriş yapamadıklarını savunan Çelik,

Kırıkkale'de de ramazan öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Zafer ve Cumhuriyet caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Alışveriş yapan vatandaşlardan Yunus Çelik, AA muhabirine, ramazanın tüm Müslümanlar adına hayırlar getirmesini diledi. Son dönemde rahat rahat alışveriş yapamadıklarını savunan Çelik, "Bu fırsatçılar artık kendilerine çekidüzen versin. Kendilerini müşterilerin yerine koysun. İnsanlara da yazık değil mi? Bunun devletle ne alakası var." diye konuştu.

#4
Foto - Yozgat'ta ramazan öncesi vatandaşlar alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. Müşterilerden Meryem Uçar, fiyatların pahalı olduğunu belirterek,

Yozgat'ta ramazan öncesi vatandaşlar alışveriş merkezleri ve marketlerde yoğunluk oluşturdu. Müşterilerden Meryem Uçar, fiyatların pahalı olduğunu belirterek, "Söylenecek bir şey yok, Allah olmayana yardım etsin. Türkiye'nin durumu da etrafımızdaki düşmanlar da belli. Allah devlete zeval vermesin." dedi.

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