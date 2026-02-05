Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, "Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir" açıklaması yaptı.