  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölgeyi ahtapot gibi saran gücümüz karşısında daha fazla dayanamadılar: Türklerle kesinlikle yarışamayız BYD için 'inşallah doğru değildir' dedirten Türkiye iddiası Beyin nöronlarının ekmeği resmen! 22 yıl araştırıldı ve ortaya çıktı! Bakan Göktaş duyurdu: 65 yaş ve engelli aylığı alanlara müjde Deneyince farkını göreceksiniz! Haşlanmış mısırı lokum gibi yumuşak yapmanın sırrı Altını ciğeri gibi bilen Filiz Eryılmaz cuma gününü işaret etti: Bu seviyenin altına inerse çakılacak, sakın hazırlıksız yakalanma Raflardan eksik olmazdı! Ünlü dondurma markası iflasın eşiğinde Ani kararla bunu önerdiler: Tüm taraftarlar bunu konuşuyor resmen: Şok edici gelişme TMSF’ye devredilmişti! Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu Dilek İmamoğlu’nun gözaltındaki kardeşi Ali Kaya için şok iddialar: Uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişki yaşamazdı! Değişik fanteziler yapmak istedi
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama
AA Giriş Tarihi:

Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek" dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, "Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir" açıklaması yaptı.

1
#1
Foto - Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde 81 ilde market, fırın, pastane ve toplu tüketim yerlerinde gıda denetimlerini artırdıklarını, denetimlerin iki bakanlığın koordinasyonunda eş zamanlı gerçekleştirileceğini bildirdi.

#2
Foto - Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

Yumaklı, sosyal medya hesabından, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdaların ekiplerce daha sık denetleneceğini belirtti.

#3
Foto - Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmelerin, eş zamanlı kontrol edileceğine işaret eden Yumaklı, "Marketler, fırınlar, pastaneler ve toplu tüketim yerleri denetlenecek. Denetimlerde hijyen, saklama koşulları, son kullanma tarihleri ve ürün kayıtları, Ticaret Bakanlığı ekiplerimizle eş zamanlı olarak kapsamlı şekilde incelenecek. Kurallara uymayan işletmelere, gerekli cezalar uygulanacak. Ramazan ayı öncesi ve süresince, sofralarımıza gelen tüm ürünlerin güvenilir ve mevzuata uygun olması için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, vatandaşların ekonomik haklarını korumak ve adil ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimleri yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

#5
Foto - Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

Bakanlık olarak söz konusu ayda, talebi artan başta gıda ve temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürün gruplarında haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı sahada olduklarını aktaran Bolat, bu kapsamda denetimlerin 81 ilde il ticaret müdürlükleri aracılığıyla aralıksız yürütüldüğünü kaydetti.

#6
Foto - Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

Bolat, denetimlerin marketler, zincir mağazalar, toptancılar, perakende satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsadığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

#7
Foto - Ramazan ayı öncesi denetimler yoğunlaştı! İki bakandan flaş açıklama

"Fiyat etiketleri, kasa-raf uyumu, stok hareketleri ve satış uygulamaları titizlikle incelenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ile güçlü bir koordinasyon içerisinde, gıda arzının sürekliliği, piyasa dengesinin korunması ve tüketicinin mağdur edilmemesi için eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayı öncesinde ve süresince, haksız fiyat artışlarına, piyasa bozucu uygulamalara, tüketiciyi yanıltan her türlü girişime, kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın, ramazan ayının manevi iklimine yakışır şekilde huzurla alışveriş yapabildiği, adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Misafir

Marketlerde her şey tavan yapmış denetlesen ne olur dentlemesen ne olur.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!
Dünya

O Müslüman ülke yer altı kaynaklarını İsrail'e teslim ediyor!

Somaliland'ın bölgedeki yer altı kaynaklarını İsrail'e açacağı bir ticari anlaşma arayışında olduğu bildirildi.
Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı
Gündem

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ davası! Ara karar çıktı

Maydonoz Döner'e yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında ara karar çıktı.

Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı
Dünya

Arap liderler bastırınca Beyaz Saray geri adım attı

ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin akıbeti belirsizliğe sürüklenirken, Arap ülkelerinden gelen yoğun diplomatik baskının ardından..
İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar
Dünya

İran hakkında korkunç iddia: Kadın, erkek, çocuk ayırmadılar! Protestoculara tecavüz edip yaktılar

İran'da on binden fazla kişinin öldürüldüğü protestolarla ilgili ortaya atılan iddia dünyayı ayağa kaldırdı. Tanıkların, insan hakları örgüt..
Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi
Gündem

Casusluk soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu hakkına hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun da ar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23