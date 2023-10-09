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Spor
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Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

2023-10-09 11:06:08
Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Bu sezon önüne gelen her rakibi yenen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler bu yıl tüm kulvarlarda kupa kazanmayı hedefliyor. Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ederek milli araya moralli giren Kanarya'da gözler artık yavaş yavaş transfere çevrildi. 2 haftalık boşlukta transfer çalışmalarına yoğunlaşacak olan yönetim, 6 numara arayışındaydı. Fenerbahçe'nin ocak ayı için gündemine ise bir dönem Galatasaray'da oynamış sürpriz bir yıldız geldi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

#1
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Bu sezona müthiş bir giriş yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Sarı lacivertliler Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

#3
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Kanarya'nın gollerini Edin Dzeko ve Dusan Tadic kaydetti.

#4
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sonuçla ligde 8'de 8 yapmış oldu.

#5
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Sarı lacivertli ekip 2009-2010 sezonunda elde ettiği başarıyı tekrarladı.

#6
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Öte yandan Fenerbahçe bu sezonki galibiyet serisini de 16 maça çıkardı.

#7
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ!

#8
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Milli araya moralli giren Fenerbahçe'de gözler yavaş yavaş ocak ayına çevrildi.

#9
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak isteyen Kanarya, devre arasında 1-2 transfer yaparak kadrosunu tamamen kusursuz hale getirmeyi hedefliyor.

#10
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Teknik Direktör İsmail Kartal, lige verilen arada transfere yönelik planlamalar yapacak.

#11
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Sarı lacivertli teknik ekip, bu dönemde izleme komitesinin önerdiği isimleri izleyecek.

#12
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Aynı zamanda menajerlerin teklif ettiği futbolcular takip altına alınacak.

#13
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Sarı lacivertlilerin yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da 1 numaralı transfer hedefi orta saha olacak.

#14
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Takımdan genel anlamda memnun olan İsmail Kartal, 6 numara transferine ise büyük önem veriyor.

#15
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Deneyimli çalıştırıcı özellikle 3 kulvarı düşünerek o bölgeye kaliteli bir futblcu alınmasını talep etti.

#16
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Yazın olduğu gibi transfer çalışmalarına erkenden başlayan yönetim ise orta saha pozisyonunda adaylarını belirledi.

#17
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Fenerbahçeli kurmayların yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerin aksine farklı oyunculara yönelme kararı aldığı belirtildi.

#18
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Bu isimlerden birisinin ise eski Galatasaraylı yıldız olduğu öne sürüldü.

#19
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

A Spor'a göre; Sarı lacivertlilerin 6 numara bölgesi için Galatasaray'ın eski oyuncusunu düşündüğü iddia edildi.

#20
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Bu doğrultuda transfer için ilk adımın atıldığı aktarıldı.

#21
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Öte yandan transfere İsmail Kartal'ın da sıcak baktığı öne sürüldü.

#22
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

İşte o yıldız...

#23
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

F.BAHÇE'DEN JEAN MICHAEL SERI BOMBASI!

#24
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Yaz transfer döneminde aradığı orta sahayı bulamayan Fenerbahçe'nin gündemine bu sefer sürpriz bir isim geldi.

#25
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Sarı lacivertlilerin, İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen Jean Michael Seri'yi listesine aldığı iddia edildi.

#26
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

2019-2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Seri'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

#27
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Kanarya'nın Fildişi Sahilli orta sahaya 2+1 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

#28
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

İngiliz ekibinin ise Seri transferi için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı bildirildi.

#29
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Hull City'nin 32 yaşındaki futbolcu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor.

#30
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Bunun yanı sıra transfer görüşmelerinin milli arada daha da alevleneceği öngörülüyor.

#31
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Seri transferinin Fenerbahçe adına kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

#32
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Jean Michael Seri 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da 37 mücadelede forma giymiş ve 2 gol, 4 asistle oynamıştı.

#33
Foto - Rakipleri tir tir titreyecek! Bu transferi duyunca şoke olacaksınız!

Tecrübeli orta saha bu sezon ise İngiltere'de 11 maça çıktı.

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