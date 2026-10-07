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Kırklareli, İzmir, Rize ve Aydın'da arazisi olanlar dikkat: Acele kamulaştırma kararı çıktı

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Kırklareli, İzmir, Rize ve Aydın'da arazisi olanlar dikkat: Acele kamulaştırma kararı çıktı

Kırklareli, İzmir, Rize ve Aydın illerindeki bazı araziler için toplulaştırma ve acele kamulaştırma kararları alındı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Foto - Kırklareli, İzmir, Rize ve Aydın'da arazisi olanlar dikkat: Acele kamulaştırma kararı çıktı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İzmir'in Tire ilçesinde 30 mahallede Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

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Foto - Kırklareli, İzmir, Rize ve Aydın'da arazisi olanlar dikkat: Acele kamulaştırma kararı çıktı

Kırklareli'nin merkez ilçesinde de toplam 15 mahalle ve köyde DSİ tarafından söz konusu hizmetler gerçekleştirilecek.

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Foto - Kırklareli, İzmir, Rize ve Aydın'da arazisi olanlar dikkat: Acele kamulaştırma kararı çıktı

Öte yandan, Rize'de "İyidere Ayrımı-İkizdere-İspir Yolu Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat, belirlenen güzergaha rastlayan kesimde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

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Foto - Kırklareli, İzmir, Rize ve Aydın'da arazisi olanlar dikkat: Acele kamulaştırma kararı çıktı

"Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi" kapsamında da belirlenen sahaya isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Sıra Normal vatandaşa çökmeye geldi.
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