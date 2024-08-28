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Aktüel
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Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı

2024-08-28 08:26:20
Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı

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Foto - Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı

Kameraya yansıyan görüntülerde kahvehaneye giren Mehmet Y. isimli şahıs, husumetlisi olduğu işletmeci Eyüp Deniz'in masasına gelerek belinden çıkardığı bıçağı Deniz'in sağ göğsüne sapladı. Bıçaklanan Deniz ayağa kalkarak Mehmet Y.'yi kendinden uzaklaştırıp kahvehanenin dışına çıktı. Yaşanan onay ve panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Eyüp Deniz, ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Foto - Rahat tavırlarıyla kahvehaneye giren şahıs, işletmeciyi böyle bıçakladı

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