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Hayat-Aktüel
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Ragıp Zarakolu kimdir nerelidir? Ragıp Zarakolu hayatı biyografisi

2020-05-05 17:42:53
Ragıp Zarakolu kimdir nerelidir? Ragıp Zarakolu hayatı biyografisi

Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı darbe imasıyla dolu yazısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ragıp Zarakolu ve 'Artı Media' hakkında suç duyurusunda bulundu. Ragıp Zarakolu, zina ve eşcinsellere yönelik Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın okuduğu cuma hutbesine ilişkin suç duyurusunda bulunan İHD’nin kurucuları arasında bulundu. Peki Ragıp Zarakolu kimdir? Ragıp Zarakolu nereli kaç yaşında?

#1
Foto - Ragıp Zarakolu kimdir?

Ragıp Zarakolu kimdir?

#2
Foto - 1948 İstanbul Büyükada doğumludur. Yazarlığa başlangıcı 1968 yılında Ant ve Yeni Ufuklar dergilerinde oldu. 1972 yılında Ant dergisinde yer alan Vietnam’la ilgili bir yazısı yüzünden hapse girdi.

1948 İstanbul Büyükada doğumludur. Yazarlığa başlangıcı 1968 yılında Ant ve Yeni Ufuklar dergilerinde oldu. 1972 yılında Ant dergisinde yer alan Vietnam’la ilgili bir yazısı yüzünden hapse girdi.

#3
Foto - 1974 yılında ilan edilen genel afla hapisten çıktı. 1977 yılında eşi Ayşe Nur Zarakolu ile Belge Yayınevi’ni kurarak yayıncılığa adım attı. 1979 yılında kurulan Demokrat gazetesinin kurucusu ve yöneticisi oldu. 1982’de tekrar hapse girdi.

1974 yılında ilan edilen genel afla hapisten çıktı. 1977 yılında eşi Ayşe Nur Zarakolu ile Belge Yayınevi’ni kurarak yayıncılığa adım attı. 1979 yılında kurulan Demokrat gazetesinin kurucusu ve yöneticisi oldu. 1982’de tekrar hapse girdi.

#4
Foto - 1986’da İHD’nin kurucuları arasında bulundu. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı oldu.

1986’da İHD’nin kurucuları arasında bulundu. Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) Yayımlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı oldu.

#5
Foto - 2005’te de Norveç Yazarlar Birliği’nin Norveç Kültür Bakanlığı’yla birlikte verdiği “İfade Özgürlüğü Ödülü”nü aldı. Ragıp Zarakolu'nun tepki çeken yazısı Artıgerçek sitesinde yayımlanmıştır.

2005’te de Norveç Yazarlar Birliği’nin Norveç Kültür Bakanlığı’yla birlikte verdiği “İfade Özgürlüğü Ödülü”nü aldı. Ragıp Zarakolu'nun tepki çeken yazısı Artıgerçek sitesinde yayımlanmıştır.

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