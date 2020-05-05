2020-05-05 17:42:53 Ragıp Zarakolu kimdir nerelidir? Ragıp Zarakolu hayatı biyografisi
Ragıp Zarakolu'nun "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlığıyla kaleme aldığı darbe imasıyla dolu yazısına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ragıp Zarakolu ve 'Artı Media' hakkında suç duyurusunda bulundu. Ragıp Zarakolu, zina ve eşcinsellere yönelik Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın okuduğu cuma hutbesine ilişkin suç duyurusunda bulunan İHD’nin kurucuları arasında bulundu. Peki Ragıp Zarakolu kimdir? Ragıp Zarakolu nereli kaç yaşında?