Rafa Silva giderek küstahlaşmaya devam ediyor? Ayıp yahu...

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Rafa Silva için şu ana kadar herhangi bir resmi teklif almadığı öğrenildi. Deneyimli oyuncuya başta eski kulübü Benfica olmak üzere Avrupa ekiplerinden ilgi olduğu konuşulsa da, bu ilginin henüz somut bir teklife dönüşmediği ifade ediliyor.