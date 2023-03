Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

-Huawei P9 özellikleri- Ekran: 5.2 inç İşlemci: HiSilicon Kirin 955 Dahili Depolama: 32 / 64 GB Bellek (RAM): 3 / 4 GB Batarya Kapasitesi: 3000 mAh Kamera: 12 MP çift arka, 8 MP ön Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 (1.4) Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 – 1.4 Windows Phone işletim sistemine sahip bu modeller, iyi kamera performanslarıyla bilinirken, yüksek radyasyon değerleri nedeniyle kullanıcıların dikkatli olması gerekmektedir. -Nokia Lumia 925 özellikleri- Ekran: 4.5 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon S4 Plus Dahili Depolama: 16 / 32 GB Bellek (RAM): 1 GB Batarya Kapasitesi: 2000 mAh Kamera: 8.7 MP arka, 1.2 MP ön Apple iPhone 7 (1.38) Apple iPhone 7 – 1.38 Apple’ın popüler modeli iPhone 7, güçlü performans ve iyi kamera özellikleri sunmasına rağmen, yüksek SAR değeriyle listeye dahil oluyor. -Apple iPhone 7 özellikleri- Ekran: 4.7 inç İşlemci: Apple A10 Fusion Dahili Depolama: 32 / 128 / 256 GB Bellek (RAM): 2 GB Batarya Kapasitesi: 1960 mAh Kamera: 12 MP arka, 7 MP ön Apple iPhone 7 Plus (1.24) Apple iPhone 7 Plus – 1.24 iPhone 7’nin büyük kardeşi olan iPhone 7 Plus, gelişmiş kamera ve daha büyük ekran sunarken, yüksek SAR değeri nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmektedir.