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Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

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Teknoloji-Bilişim
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Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

2023-03-28 02:11:25
Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonları da belli bir oranda radraysyon saçarlar. Cep telefonlarındaki radyasyon SAR değeri ile ifade edilir. Önemli olan bu değerin olabildiğince düşük olmasıdır. İşte SAR değeri yüksek olan cep telefonu modelleri...

#1
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

Teknoloji bağımlılığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Özellikle de akıllı telefonlar, günün ilk ışıklarından tutun da uykuya daldığımız ana kadar elimizden düşmüyor.

#2
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

Ancak bağımlılık, bu uzun kullanımın yarattığı tek sorun değil. Akıllı telefonlar, her teknolojik ürün gibi belli oranda bir radyasyon yayma potansiyeline sahip.

#3
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

Söz konusu radyasyon ise SAR değeri ile ifade ediliyor. Bu çoğu zaman oldukça zararsız olsa da ne yazık ki bazı telefonlar, diğerlerine kıyasla daha çok zarar veriyor. Peki bu modeller hangileri?

#4
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

-Sar değeri neden önemli?- Akıllı telefonların yaydığı radyasyon miktarını ölçmek için kullanılan SAR (Özgül Soğurma Oranı) değeri, kullanıcıların sağlığını etkileyebilecek radyasyon miktarı hakkında önemli bilgiler sunar.

#5
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

Düşük SAR değerli telefonlar genellikle daha güvenli kabul edilirken, yüksek SAR değerli telefonların uzun süreli kullanımı sağlık sorunlarına yol açabilir.

#6
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

-Radyasyon değeri en yüksek telefon modelleri- Her ne kadar telefon üreticileri, SAR değerlerini düşük tutmak için çaba gösterse de, bazı modellerde bu değerlerin yüksek olduğu görülmektedir. İşte radyasyon değeri en yüksek akıllı telefon modelleri:

#7
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

NOT: Bu liste güncel değildir ve değişebilir. Bu yüzden en güncel bilgilere ulaşmak için resmi kaynakları kontrol etmekte fayda vardır.

#8
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra (1.54) Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra – 1.54 Bu modeller Motorola’nın geçmiş yıllarda piyasaya sürdüğü amiral gemisi cihazlardır. İyi bir pil ömrü ve güçlü performans sunmalarına rağmen, yüksek SAR değerleriyle dikkat çekmektedirler.

#9
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

-Motorola Droid Maxx özellikleri- Ekran: 5.0 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon S4 Pro Dahili Depolama: 16 / 32 GB Bellek (RAM): 2 GB Batarya Kapasitesi: 3500 mAh Kamera: 10 MP arka, 2 MP ön Motorola Droid Ultra özellikleri Ekran: 5.0 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon S4 Pro Dahili Depolama: 16 GB Bellek (RAM): 2 GB Batarya Kapasitesi: 2130 mAh Kamera: 10 MP arka, 2 MP ön Huawei Honor 8 (1.5) Huawei Honor 8 – 1.5 Çift arka kamera, şık tasarım ve iyi performans sunan Huawei Honor 8, yüksek SAR değeriyle liste başında yer alıyor.

#10
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

-Huawei Honor 8 özellikleri- Ekran: 5.2 inç İşlemci: HiSilicon Kirin 950 Dahili Depolama: 32 / 64 GB Bellek (RAM): 4 GB Batarya Kapasitesi: 3000 mAh Kamera: 12 MP çift arka, 8 MP ön Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria – 1.49 Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria – 1.49 Bu iki model, bütçe dostu seçenekler olarak bilinirken, yüksek SAR değerleri nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmektedir.

#11
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

-Alcatel One Touch Evolve özellikleri- Ekran: 4.0 inç İşlemci: MediaTek MT6575 Dahili Depolama: 4 GB Bellek (RAM): 512 MB Batarya Kapasitesi: 1400 mAh Kamera: 5 MP arka, yok ön Kyocera Hyrdro XTRM (1.44) Kyocera Hyrdro XTRM – 1.44 Bu suya ve darbelere dayanıklı model, sağlam bir yapıya sahip olsa da, yüksek radyasyon değeri ile endişe yaratmaktadır. -Kyocera Hydro XTRM özellikleri- Ekran: 4.0 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon S4 Plus Dahili Depolama: 4 GB Bellek (RAM): 1 GB Batarya Kapasitesi: 2000 mAh Kamera: 5 MP arka, 1.3 MP ön Huawei P9 (1.43) Huawei P9 – 1.43 Çift Leica arka kamerası ve şık tasarımıyla beğeni toplayan P9, ne yazık ki yüksek SAR değeriyle dikkat çekmektedir.

#12
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

-Huawei P9 özellikleri- Ekran: 5.2 inç İşlemci: HiSilicon Kirin 955 Dahili Depolama: 32 / 64 GB Bellek (RAM): 3 / 4 GB Batarya Kapasitesi: 3000 mAh Kamera: 12 MP çift arka, 8 MP ön Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 (1.4) Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 – 1.4 Windows Phone işletim sistemine sahip bu modeller, iyi kamera performanslarıyla bilinirken, yüksek radyasyon değerleri nedeniyle kullanıcıların dikkatli olması gerekmektedir. -Nokia Lumia 925 özellikleri- Ekran: 4.5 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon S4 Plus Dahili Depolama: 16 / 32 GB Bellek (RAM): 1 GB Batarya Kapasitesi: 2000 mAh Kamera: 8.7 MP arka, 1.2 MP ön Apple iPhone 7 (1.38) Apple iPhone 7 – 1.38 Apple’ın popüler modeli iPhone 7, güçlü performans ve iyi kamera özellikleri sunmasına rağmen, yüksek SAR değeriyle listeye dahil oluyor. -Apple iPhone 7 özellikleri- Ekran: 4.7 inç İşlemci: Apple A10 Fusion Dahili Depolama: 32 / 128 / 256 GB Bellek (RAM): 2 GB Batarya Kapasitesi: 1960 mAh Kamera: 12 MP arka, 7 MP ön Apple iPhone 7 Plus (1.24) Apple iPhone 7 Plus – 1.24 iPhone 7’nin büyük kardeşi olan iPhone 7 Plus, gelişmiş kamera ve daha büyük ekran sunarken, yüksek SAR değeri nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmektedir.

#13
Foto - Radyasyon saçan cep telefonu modelleri! Sağlığınız için uzak durun

-Apple iPhone 7 Plus özellikleri- Ekran: 5.5 inç İşlemci: Apple A10 Fusion Dahili Depolama: 32 / 128 / 256 GB Bellek (RAM): 3 GB Batarya Kapasitesi: 2900 mAh Kamera: 12 MP çift arka, 7 MP ön Huawei Honor 5C (1.14) Huawei Honor 5C – 1.14 Fiyat-performans oranıyla dikkat çeken Honor 5C, güçlü özelliklere sahip olmasına rağmen, yüksek SAR değeriyle listemizde yer alıyor. -Huawei Honor 5C özellikleri- Ekran: 5.2 inç İşlemci: HiSilicon Kirin 650 Dahili Depolama: 16 GB Bellek (RAM): 2 GB Batarya Kapasitesi: 3000 mAh Kamera: 13 MP arka, 8 MP ön Sony Xperia X Compact (1.08) Sony Xperia X Compact – 1.08 Küçük boyutlu ve güçlü bir performans sunan Xperia X Compact, yüksek SAR değeri nedeniyle dikkatli kullanılması gereken bir modeldir. -Sony Xperia X Compact özellikleri- Ekran: 4.6 inç İşlemci: Qualcomm Snapdragon 650 Dahili Depolama: 32 GB Bellek (RAM): 3 GB Batarya Kapasitesi: 2700 mAh Kamera: 23 MP arka, 5 MP ön

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