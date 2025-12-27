Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

HATAY VE KAHRAMANMARAŞ YENİDEN AYAKTA Hatay ilinde yapılan çalışmalar kapsamında 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri inşa edildi. Hatay’daki toplam bağımsız bölüm sayısı 153 bin 755 olarak açıklandı. Kahramanmaraş ilinde 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri yapıldı. İlde tamamlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 73 bin 956 olarak yer aldı.