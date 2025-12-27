  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Emlak Rehberi
10
Yeniakit Publisher
Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen şehirlerin yeniden ihyası için yürütülen dev projede tarihi bir eşiğin aşıldığını belirterek tam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının tamamlandığını müjdeledi. Bu başarıyı "Devletine inanan Türk milletinin başarısı" olarak nitelendiren Kurum, bölgedeki inşaat seferberliğinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

1
#1
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan kentler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonrası yeniden ayağa kaldırıldı.

#2
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

Bugün Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile 455 bininci deprem konutunun anahtarı hak sahibine teslim edilecek. Tarihi günün sabahında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kurum, projenin detaylarını paylaştı.

#3
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

455 BİN 357 BAĞIMSIZ BÖLÜM TAMAMLANIYOR 'Asrın İnşası Türkiye’nin Başarısı' başlığı altında verilen bilgilere göre Asrın İnşa Seferberliği kapsamında 367 bin 995’i konut, 65 bin 672’si köy evi ve 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlanıyor.

#4
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

HATAY VE KAHRAMANMARAŞ YENİDEN AYAKTA Hatay ilinde yapılan çalışmalar kapsamında 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri inşa edildi. Hatay’daki toplam bağımsız bölüm sayısı 153 bin 755 olarak açıklandı. Kahramanmaraş ilinde 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri yapıldı. İlde tamamlanan toplam bağımsız bölüm sayısı 73 bin 956 olarak yer aldı.

#5
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

GAZİANTEP VE ADANA DA UNUTULMADI Gaziantep ilinde 10 bin 377 konut, 1 bin 807 köy evi ve 373 iş yeri inşa edilirken kentte toplam 12 bin 557 bağımsız bölüm bulunuyor. Adana ilinde 11 bin 334 konut ve 739 köy evi yapılırken toplam bağımsız bölüm sayısı 12 bin 73 olarak bildirildi.

#6
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

İÇ ANADOLU'DA YENİDEN YAPILANMA Osmaniye’de 9 konut ve 279 köy evi inşa edildi ve toplam bağımsız bölüm sayısı 288 olarak kayıtlara geçti. Kilis’te ise 1 bin 713 konut, 852 köy evi ve 4 iş yeri yapılırken, toplam 2 bin 569 bağımsız bölüm tamamlandı. Öte yandan Sivas’ta 164 konut bilgisi paylaşıldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerde de çalışmaların önemli ölçüde tamamlandığı görüldü.

#7
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

ADIYAMAN VE MALATYA BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ Malatya’da 62 bin 540 konut, 13 bin 032 köy evi ve 4 bin 088 iş yeri yapılırken toplam bağımsız bölüm sayısı 79 bin 660’a ulaştı. Adıyaman’da 31 bin 423 konut, 9 bin 88 köy evi ve 2 bin 855 iş yeri inşa edildi; il genelinde toplam 43 bin 366 bağımsız bölüm tamamlandı.

#8
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

KÖY EVLERİ VE İŞ YERLERİ DE YAPILDI Şanlıurfa’da 10 bin 914 konut, 2 bin 495 köy evi ve 20 iş yeri yapılırken toplam sayı 13 bin 429 olarak açıklandı. Diyarbakır’da 16 bin 050 konut, 1 bin 150 köy evi ve 6 iş yeri inşa edildi ve toplam 17 bin 206 bağımsız bölüm tamamlandı.

#9
Foto - Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı

ELAZIĞ VE TUNCELİ'DE DİKKAT ÇEKEN ŞEHİR PLANLAMASI Elazığ’da 11 bin 912 konut, 2 bin 959 köy evi ve 23 iş yeri yapılırken il genelindeki toplam bağımsız bölüm sayısı 14 bin 894 oldu. Tunceli’de 298 köy evi inşa edilirken, Bingöl’de 62 konut ve 27 köy eviyle birlikte toplam 89 bağımsız bölümün tamamlandığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Pençe

Önemli ve gerçek olan o çürük binalarda yıllarca o masum insanları oturmadan ve başlarına yıkılıp mezar olmadan bunu yapmak binlerce insan öldükten sonra bununyapmanın hiçbir anlamı yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması
Siyaset

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sağ kolu Fehmi Koru, kaleme aldığı skandal yazıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kuveyt’i işgal ede..
Ekran Defteri Kapandı: Zafer Şahin’den Sürpriz Ayrılık Kararı!
Gündem

Ekran Defteri Kapandı: Zafer Şahin’den Sürpriz Ayrılık Kararı!

CNN Türk’ün yorumcu koltuğunda yıllardır izleyicilerin karşısına çıkan ve Milliyet’teki yazılarıyla gündem oluşturan gazeteci Zafer Şahin, b..
İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı
Gündem

İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi A..
CHP'nin İstanbul'daki kalesine grev kararı asıldı
Gündem

CHP'nin İstanbul'daki kalesine grev kararı asıldı

Millete hizmet etmesi gereken CHP'li belediyelerde hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak CHP'nin İstanbul'daki kalesi Ba..
Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu
Gündem

Uyuşturucu operasyonu Şeyma’ya Müslüman olduğunu hatırlattı: Türkiye’de aranırken Miami’de Allah'a teslim oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aranmaya başlanırken kaçtığı Miami’de her gün Kur’an ve ayet paylaşmaya başlayan Acun Ilıcalı’nın ..
Rusya'da Bomba gelişme: Müslüman nüfusu nedeniyle İslami banka kuracak
Dünya

Rusya'da Bomba gelişme: Müslüman nüfusu nedeniyle İslami banka kuracak

Rusya’da Müslüman nüfusun artışı nedeniyle Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da İslami ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23