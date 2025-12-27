Haber Merkezi Giriş Tarihi: Asrın felaketine asrın yanıtı! Deprem bölgesinde tamamlanan konut sayısı dudak uçuklattı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen şehirlerin yeniden ihyası için yürütülen dev projede tarihi bir eşiğin aşıldığını belirterek tam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının tamamlandığını müjdeledi. Bu başarıyı "Devletine inanan Türk milletinin başarısı" olarak nitelendiren Kurum, bölgedeki inşaat seferberliğinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.