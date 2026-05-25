Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Polonya, 2020 yılından bu yana büyük bir merakla beklediği Amerikan yapımı ilk üç adet F-35 müşterek taarruz uçağını teslim alarak savunma sanayisinde tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Lasca'daki 32. Hava Üssü'nde düzenlenen törenle ordu envanterine katılan bu jetler, aynı zamanda NATO'nun doğu kanadında görev yapacak ilk beşinci nesil savaş uçakları olma özelliğini taşıyor. Toplamda 32 adet uçağı kapsayan dev anlaşmanın 2029'a kadar tamamlanması planlanırken, askeri uzmanlar gelişmiş hayalet teknolojisine sahip bu hamlenin Rusya'nın Su-35S ve Su-57 gibi hava unsurlarına karşı bölgede kritik bir avantaj sağlayacağını vurguluyor.