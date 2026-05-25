  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu adam bu işin kurdu hakikaten... Aziz Yıldırım’dan transferde herkesi ters köşe yapacak hamle Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu BAE Systems'ten Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili olay Türkiye duyurusu: Resmen ilan ettiler Eski sömürgesinde Fransa’ya büyük şok! Türk devleri sahaya indi, dengeler kökünden değişti Ortalığı yangın yerine çevirecek gelişme: Sinan Burhan partiden ihraç edilecek 10 ismi açıkladı Türkiye korkusu akıllarını aldı! Eski istihbaratçı kin kustu: Sızıp aşama aşama ilerliyorlar Şamil Tayyar'dan gündeme oturacak kulis: Özel anlaşma yapacaktı, oradan 'diren mesajı' aldı Bu beklenmiyordu:: Savunma sanayi devleri ülkeden kaçmaya başladı Dünya değişiyor! Robotlar ve insanlar yan yana Gündemi sarsacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun seçim planı
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Polonya, 2020 yılından bu yana büyük bir merakla beklediği Amerikan yapımı ilk üç adet F-35 müşterek taarruz uçağını teslim alarak savunma sanayisinde tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Lasca'daki 32. Hava Üssü'nde düzenlenen törenle ordu envanterine katılan bu jetler, aynı zamanda NATO'nun doğu kanadında görev yapacak ilk beşinci nesil savaş uçakları olma özelliğini taşıyor. Toplamda 32 adet uçağı kapsayan dev anlaşmanın 2029'a kadar tamamlanması planlanırken, askeri uzmanlar gelişmiş hayalet teknolojisine sahip bu hamlenin Rusya'nın Su-35S ve Su-57 gibi hava unsurlarına karşı bölgede kritik bir avantaj sağlayacağını vurguluyor.

#1
Foto - Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Dünyanın en gelişmiş beşinci nesil savaş uçakları olarak kabul edilen ve radara yakalanmama (hayalet) teknolojisine sahip olan bu jetler, Polonya ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak üretilerek Lasca'daki 32. Hava Üssü'nde törenle kabul edildi.

#2
Foto - Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Teslimatın ardından stratejik bir açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Władysław Kosyniak-Kamiś, bu gelişmenin tüm ordunun operasyonel kabiliyetlerini kökten değiştiren tarihi bir an olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Bakan Kosyniak-Kamiś, Polonya envanterine giren F-35’lerin aynı zamanda NATO’nun doğu kanadında görev yapacak ilk beşinci nesil savaş uçakları olma özelliğini taşıdığına dikkat çekti. Savunma analistleri, toplam 32 adet uçağı kapsayan bu dev anlaşmanın 2029 yılına kadar tamamlanacağını belirtirken, küresel talep patlaması nedeniyle beşinci nesil uçak tedarik süreçlerinin giderek uzadığına ve benzer siparişler veren Romanya gibi ülkelerin uçaklarını ancak 2030'lu yıllarda teslim alabileceğine işaret ediyor.

#4
Foto - Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Askeri uzmanlar, Polonya Hava Kuvvetleri'ni modernize eden bu hamlenin özellikle bölgedeki Rus havacılık unsurlarına karşı koymada kritik bir avantaj sağlayacağı görüşünde birleşiyor.

#5
Foto - Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Gelişmiş radar, aviyonik sistemler ve düşük görünürlük (stealth) gibi alanlarda Rus muadilleri Su-35S ve Su-57'ye karşı üstünlük kurabilen F-35, aynı zamanda Avrupa ülkelerinin de tercih ettiği 555 kilometre menzilli JSM seyir füzeleri ve güdümlü süzülme mühimmatlarını kullanma yeteneğine sahip.

#6
Foto - Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Ancak analistler, Rusya'nın 300 kilometre menzilli R-37M havadan havaya füze avantajına karşı, F-35'lere entegre edilecek benzer menzilli Avrupa yapımı Meteor ve Amerikan AIM-260 füzelerinin tam operasyonel hale gelmesinin 2030'ları bulabileceğini, bu nedenle hava üstünlüğü yarışının bölgede uzun süre daha stratejik bir denge üzerinde ilerleyeceğini öngörüyor.

#7
Foto - Radara yakalanmayan dev jetler resmen teslim edildi! İlk F-35’lere kavuşuldu, dengeler altüst oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!
Gündem

Biber gazından CHP Genel merkezinde göz gözü görmezken 'Domuzcu Canan’dan köpekli paylaşım: Nalları dikmiş Rocky..!

Kocasının çeyrek domuzu 7 dakikada bitirmesinden duyduğu gurur nedeniyle ismi Domuzcu Canan’a çıkan CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan K..
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı
Gündem

Genel merkezden çıkarılan Özgür yine şov yaptı

CHP Genel Merkezi’nden çıkarılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, partinin önünde açıklama yaptı. Özel, “Genel merkezden geri gelmek üzere çı..
Mutlak butlan anketinden şok sonuçlar! Vatandaş CHP'yi topa tuttu!
Gündem

Mutlak butlan anketinden şok sonuçlar! Vatandaş CHP'yi topa tuttu!

Areda Survey şirketi, CHP kurultayına yönelik verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin gerçekleştirdiği son anketle kamuoyunun nabzını tuttu..
Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı
Dünya

Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorlandığını yazdı. Haber..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23