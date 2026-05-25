  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sandığınız kadar masum olmayabilir! Aç karnına kahve içenler dikkat Münir Özkul'un eski eşinden yıllar sonra itiraf! O istediği için boşandık! CHP’de depremin ardından ilk radikal hamle! Özgür Özel gizli talimatı verdi, ortalık fena karışacak Zorlu takımlar var! İşte Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri CHP’de ipler tamamen koptu! Yeni parti mi geliyor? Özgür Özel’den ezber bozan çıkış Maden suyuyla ilgili tüm bildiklerinizi unutun: Hiç akla gelmeyecek bir zararı ortaya çıktı O füzeyle misilleme yaptılar! Her yer cehenneme döndü! “Net bilgi, şaşırmayın” diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı “Bu gerçekten doğru mu” dedirtti Daha koltuğa bile oturmadan Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Kesin ihraç hamlesi şaşkına çevirdi Emekli albay Türkiye'nin füze gücüyle ilgili sıra dışı bilgiyi açıkladı: Eğer istenirse aynı anda bunu yapabilirler
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Daha koltuğa bile oturmadan Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Kesin ihraç hamlesi şaşkına çevirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Daha koltuğa bile oturmadan Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Kesin ihraç hamlesi şaşkına çevirdi

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve partiden kesin ihraç edilmesi talebiyle başvuru yaptı. Başvuruda, parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar ile kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamaların disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi istendi. Dilekçede, “Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır” ifadelerine yer verildi.

1
#1
Foto - Daha koltuğa bile oturmadan Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Kesin ihraç hamlesi şaşkına çevirdi

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti üyeliğinden kesin çıkarılması talebiyle disiplin soruşturması başlatılması için başvuruda bulundu. Mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından yapılan başvuruda, Kılıçdaroğlu hakkında disiplin sürecinin işletilmesi istendi.

#2
Foto - Daha koltuğa bile oturmadan Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Kesin ihraç hamlesi şaşkına çevirdi

Evrensel’in haberine göre Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla yaptığı başvuruda, Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılmasını ve “kesin ihraç” kararı verilmesini talep etti.

#3
Foto - Daha koltuğa bile oturmadan Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Kesin ihraç hamlesi şaşkına çevirdi

Başvuru dilekçesinde CHP Tüzüğü ile Disiplin Yönetmeliği’nin tüm üyeler ve parti organları açısından bağlayıcı olduğu vurgulanırken, hiçbir makamın parti hukukunun üzerinde olmadığı ifade edildi.

#4
Foto - Daha koltuğa bile oturmadan Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Kesin ihraç hamlesi şaşkına çevirdi

Şalmanlı’nın dilekçesinde, parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar, kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamalar ve parti ilkeleriyle bağdaşmayan kararların disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Dilekçede ayrıca, “Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!
Gündem

İslamoğlu'ndan peygamberlik müessesesine alçakça saldırı! Mağara benzetmesiyle kutsal vahiyleri hedef aldı!

Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık İslam akidelerini hedef alan Mustafa İslamoğlu, bu kez sınırları tamamen zorlayarak peygamberlik müess..
CHP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun konutunda toplandı
Gündem

CHP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun konutunda toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerinden oluşan heyet, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Kılıçdaroğlu’nun konutuna..
CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi
Siyaset

CHP Genel Merkezi karıştı! Kılıçdaroğlu'ndan teşkilatlara çağrı geldi... Valilik Emniyet'e talimat verdi

CHP'deki şaibeli kurultay ve satın alınan delegeler rezillikleri yüzünden mutlak butlan kararı verildi. Böylece CHP'nin genel başkanı yenide..
CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'de sürpriz bir istifa daha! Genç başkan AK Parti'ye geçti

Denizli siyasetinde kartları yeniden karacak dikkat çeken bir istifa ve katılım süreci yaşandı. CHP Çardak İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı g..
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde sokağı karıştırmaya çalışan ve asimetrik bir kaos peşinde koşan..
Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı
Dünya

Katil Netanyahu tutuştu! Anlaşma korkusu sardı

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorlandığını yazdı. Haber..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23