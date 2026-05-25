Daha koltuğa bile oturmadan Kılıçdaroğlu’na büyük şok! Kesin ihraç hamlesi şaşkına çevirdi
CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve partiden kesin ihraç edilmesi talebiyle başvuru yaptı. Başvuruda, parti örgütlerinin iradesini etkisizleştiren uygulamalar ile kamuoyu önünde partiyi yıpratan açıklamaların disiplin hukuku kapsamında değerlendirilmesi istendi. Dilekçede, “Parti hukukunun temel amacı kişileri değil, kurumsal yapıyı korumaktır” ifadelerine yer verildi.